Nijemci hvale Stanišića: 'Riješio se statusa talenta i utjelovljuje duh Bayerna'

Josip Stanišić ponovno je bio strijelac u pobjedi Bayerna. U 15. kolu Bundeslige bavarska je momčad slavila na gostovanju kod Hedenheima 4:0, a hrvatski je reprezentativac zabio za 1:0 u 15. minuti susureta.

Gol nije bio težak; Stanišić je jednostavno morao biti na pravom mjestu i glavom poslati udarac Jonathana Taha preko linije. Bio je to njegov drugi gol ove sezone, nakon što je već zabio dva tjedna ranije u pobjedi 5:0 u Stuttgartu.

"Malo sam čekao da konačno ponovno zabijem. Za mene je važno vratiti se u ritam, imati više samopouzdanja s koljenom", rekao je Stanišić za Kicker misleći na ozljedu medijalnog kolateralnog ligamenta zbog koje je bio izvan terena sedam utakmica početkom jeseni.

No, to je sada sve prošlo, a protiv Heidenheima je čak namjestio gol Luisa Diaza za 3-0.

"Nije važno hoću li ja zabiti ili će primjerice Harry zabiti tri gola. Glavno je da pobijedimo."

Bayern München je to radio nevjerojatnom brzinom u prvoj polovici sezone. S devet bodova prednosti nad svojim najbližim rivalom iz Dortmunda, sve ukazuje na uspješnu obranu naslova za rekordne prvake.

"Bit će jako teško u Bundesligi, ali ako uvijek igramo na svom maksimumu, onda sve ovisi samo o nama", rekao je Stanišić nudeći malo nade ostalim momčadima.

"Nadam se da će se stvari nastaviti na isti način i 2026. godine. Već ste 2025. mogli vidjeti kako smo se razvili. Puno nam govori činjenica da smo izgubili samo jednu utakmicu, protiv trenutno najbolje momčadi u Europi."

Mislio je Stanišić na 3:1 poraz kod Arsenala, a onda istaknuo nadolazeći povratak Jamala Musiale, rekavši da će to dodatno otežati stvari protivničkim obrambenim igračima.

Nijemci pišu kako se Josip Stanišić smatra 'momčadskim igračem u pravom smislu'.

"Dvadesetpetogodišnjak se riješio svog statusa talenta i utjelovljuje duh Mia san Mia FC Bayerna - na terenu, ali i riječima", piše Kicker.

Uvijek želi naslove

Na pitanje ima li još uvijek ikakvih sumnji oko osvajanja naslova prvaka njegove momčadi s obzirom na njihovu veliku prednost, Stanišić je odgovorio sa samopouzdanjem igrača Bayerna:

"Čak i da je u pitanju samo jedan bod ili da malo zaostajemo, ne bismo sumnjali. Mi smo FC Bayern München, uvijek želimo osvajati naslove. Želimo nastaviti ovako, onda nam nitko osim nas samih to ne može oduzeti."

Svestrani branič, koji je u Heidenheimu igrao na desnoj strani umjesto suspendiranog Konrada Laimera, ne previđa činjenicu da doista postoje mali detalji koje treba poboljšati u igri Bayerna.

"Da su zabili za 2-1, otežali bi nam život. Moramo se pobrinuti da zadržimo kontrolu tijekom cijele utakmice; možemo biti malo smireniji. Inače, ima puno dobrog u našoj igri."

Stanišić i njegovi suigrači sada mogu uživati ​​u odmoru do 3. siječnja. Tada će se vjerojatno zaoštriti konkurencija za mjesta, pod pretpostavkom da su svi igrači prvi put zapravo spremni. Stanišić će se također morati dokazati, ali ima prednost što može igrati na bilo kojoj poziciji u obrani. I može zabijati golove, kao što je pokazao i protiv Heidenheimua.

Odlična forma veseli i u pogledu hrvatske reprezentacije te nadolazećeg Svjetskog prvenstva 2026. godine.

