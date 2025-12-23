FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'ŽALOSTI ME RUSIJA' /

Papa Lav XIV. pozvao na božićno primirje diljem svijeta: 'Poštujte barem jedan dan'

Papa Lav XIV. pozvao na božićno primirje diljem svijeta: 'Poštujte barem jedan dan'
×
Foto: PROFIMEDIA

Papa Lav XIV. pozvao je u utorak navečer na jednodnevno božićno primirje diljem svijeta, ne spominjući nijedan konkretan sukob, ali izražavajući žaljenje što je "Rusija, čini se, odbila zahtjev za primirje"

23.12.2025.
23:31
Hina
PROFIMEDIA
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Papa Lav XIV. pozvao je u utorak navečer na jednodnevno božićno primirje diljem svijeta, ne spominjući nijedan konkretan sukob, ali izražavajući žaljenje što je "Rusija, čini se, odbila zahtjev za primirje".

"Ponavljam ovaj zahtjev svim ljudima dobre volje da na ovaj blagdan rođenja Spasitelja poštuju barem jedan dan mira", rekao je Papa dok je napuštao svoju rezidenciju u Castel Gandolfu, blizu Rima, prije povratka u Vatikan.

"Možda će nas poslušati i bit će 24 sata mira u cijelom svijetu", dodao je američki Papa.

'Žalosti me da je Rusija odbila'

"Ono što me posebno žalosti jest činjenica da je Rusija, čini se, odbila zahtjev za primirje", primijetio je papa.

Lav XIV. će u srijedu navečer proslaviti svoju prvu božićnu misu otkako je izabran za Papu prije nego što u četvrtak u podne održi tradicionalni blagoslov "Urbi et Orbi" (gradu i svijetu), u kojem papa tradicionalno daje pregled sukoba u svijetu.

POGLEDAJTE VIDEO: Svećenik odškrinuo vrata čudesnog Božića: 'Kod mame nas se okupi 50, doslovno najuža obitelj'

Papa Lav Xiv.PrimirjeRat U UkrajiniBožićVatikan
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'ŽALOSTI ME RUSIJA' /
Papa Lav XIV. pozvao na božićno primirje diljem svijeta: 'Poštujte barem jedan dan'