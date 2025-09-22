Englezi ga hvalili, a onda...: Ono što je Gvardiol napravio u nadoknadi ga je koštalo savršene ocjene

Veliki derbi Premier lige na Emiratesu završio je bez pobjednika, Arsenal i Manchester City odigrali su 1-1. Rani pogodak Erlinga Haalanda dugo je držao goste u prednosti, no u samoj završnici Gabriel Martinelli donio je bod domaćinu. Utakmica je imala i poseban značaj za Joška Gvardiola koji je upisao svoj 100. nastup u dresu Cityja.

Hrvatski stoper veći je dio susreta odigrao vrlo solidno, isticao se sigurnošću u duelima, odličnim čitanjem igre i mirnoćom pod pritiskom. Statistika ga svrstava među najistaknutije pojedince na terenu, uz devet izbijanja lopte, dva presijecanja i dominaciju u zraku. Posebno je dobro kontrolirao Viktora Gyökeresa, koji je teško dolazio do prilika.

Ipak, jedna pogreška u sudačkoj nadoknadi bacila je sjenu na inače dobru partiju. U 92. minuti nije uspio zaustaviti Gabriela Martinellija, koji je iskoristio prostor i preciznim lobom matirao Donnarummu. Taj trenutak neopreza koštao je City pobjede, a Gvardiola savršene ocjene u engleskim medijima.

