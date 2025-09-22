Dalić uoči velikog jubileja objasnio velik broj pretpoziva pa poručio: 'Čeka nas najteža utakmica'

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacija Zlatko Dalić objavio je ranije danas popis od 24 igrača s kojima će u listopadu pokušati osigurati plasman na Svjetsko prvenstvo sljedeće godine u Kanadi, SAD-u i Meksiku. Naše reprezentativce očekuju uzvratne utakmice protiv Češke i Gibraltara, a nakon objave popisa Dalić je dao izjavu za službenu stranicu HNS-a.

"S obzirom na odličan dosadašnji učinak u kvalifikacijama, logično je da ostajemo vjerni ekipi koja je izborila ovih maksimalnih 12 bodova. Raduje me da se Joško Gvardiol u odličnom izdanju vratio na teren, a Matea Kovačića ćemo, naravno, čekati do posljednjeg trenutka jer se radi o jednom od naših nositelja igre" - započeo je izbornik.

Potom je objasnio i zaista velik broj pretpoziva igračima kojih je na ovom popisu čak 12: "Slanjem većeg broja pretpoziva omogućili smo si više opcija jer se neki igrači muče s ozljedama, drugi s klupskim statusom, a treći se nameću dobrom formom, pa ćemo kroz iduća dva tjedna vidjeti trebamo li još nekoga priključiti ekipi."

Hrvatska će u listopadu prvo gostovati u Pragu kod Češke 9. listopada. Dalić upozorava kako će upravo ta utakmica biti najteža za Vatrene u ovim kvalifikacijama: "Neće nas zavarati osječka pobjeda nad Češkom, znamo da će Česi pred svojom publikom biti još bolji, čvršći i agresivniji te da moramo odgovoriti na isti način i tako omogućiti da prevagne naša kvaliteta" - rekao je Dalić.

"Bit će nam to najteža utakmica u ovim kvalifikacijama, ali izboriti Svjetsko prvenstvo niti može niti smije biti lagano. To je kruna karijere svakog sportaša i trenera te naša želja, motiv i zajedništvo moraju biti upravo na takvoj, najvišoj mogućoj razini. Pun sam vjere u ovu momčad koja je do sada imala upravo takav pristup, pokazala je da je najbolja u skupini i sada želimo to potvrditi u Pragu" - završio je izbornik Hrvatske.

Utakmica protiv Češke bit će za Dalića jubilarna 100. na klupi Vatrenih, a već 12. listopada će u 'svom' Varaždinu voditi i 101. utakmicu protiv Gibraltara.

