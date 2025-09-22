Trener Intera posebno istaknuo koje stvari nedostaju Petru Sučiću i kako se može poboljšati

Inter je na domaćem terenu u četvrtom kolu Serie A slavio protiv protiv Sassuola 2-1, a značajnu ulogu ponovno je odigrao Petar Sučić.

Odigrao je svih 90 minuta i asistirao kod gola Federica Dimarca. Nakon utakmice, igru hrvatskog reprezentativca pohvalio je trener Christian Chivu, ali i napomenuo kako još ima dosta prostora za napredak.

"Sučić je dobar igrač. Imamo sve vrhunske vezne igrače. Sučić ima puno prostora za napredak, također treba nabaciti malo snage. Malo je mekan i lagan u dvobojima, ali ima kvalitetu, i to je pokazao. Također je vrlo mlad, a s mladim igračima morate prihvatiti uspone i padove", rekao je Chivu.

Odigrao je Petar Sučić (21) četiri utakmice u Serie A. Ima dvije asistencije, a ukupno je u dresu Intera do sada nastupio devet puta u svim natjecanjima gdje ima ukupno tri asistencije.

