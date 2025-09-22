Kraj pravne sage: Agnelli i Nedved nagodili se sa sudom, evo što im slijedi

Veliki pravni slučaj koji je godinama pratio Juventus dobio je svoj epilog u ponedjeljak. Sud u Rimu prihvatio je nagodbu bivših čelnika torinskog kluba, među kojima su bivši predsjednik Andrea Agnelli i nekadašnji dopredsjednik Pavel Nedved, optuženih za financijske malverzacije i lažno prikazivanje poslovnih rezultata tijekom pandemije.

Presude i kazne

Sudac Anna Maria Gavoni, kako prenosi talijanska Gazzetta, potvrdila je sporazum s tužiteljstvom prema kojem je Agnelli dobio kaznu od godinu i osam mjeseci, dok je Nedved prošao s godinu i dva mjeseca. Kazne su uvjetne, što znači da nitko neće u zatvor. Klub je pak kažnjen s 156.000 eura, a bivši direktor Maurizio Arrivabene oslobođen je svih optužbi.

Uz njih, nagodbe su prihvatili i Fabio Paratici (bivši sportski direktor), Cesare Gabasio (pravni savjetnik), te financijski direktori Marco Re, Stefano Cerrato i Stefano Bertola, kojima su dosuđene kazne od godine i pol uvjetno.

O čemu je bila riječ?

Slučaj je pokrenut zbog sumnje da je Juventus godinama 'uljepšavao' svoje bilance – prije svega manipulacijama oko transfera i isplata plaća u razdoblju pandemije. Optužbe su uključivale manipulaciju tržištem, krivotvorenje korporativnih izvještaja i ometanje nadzornih tijela. Prvotno se postupak vodio u Torinu, no 2023. prebačen je u Rim.

Agnellijeve riječi

Sam Agnelli oglasio se nakon presude, naglasivši koliko mu je ova odluka bila teška:

'Odluka da prihvatim uvjetnu kaznu donesena je nakon puno razmišljanja. Nisam priznao krivnju jer ostajem uvjeren u svoju nevinost, ali nastavak procesa značio bi godine i godine neizvjesnosti. Na ovaj način stavljam točku na jedno vrlo teško poglavlje i okrećem se budućnosti' rekao je Agnelli.

Dodao je kako njegova ljubav prema Juventusu ostaje neupitna, ali da mu je sada prioritet rad na energetskim projektima u Italiji, kao i humanitarni angažman kroz onkološki institut u Pijemontu. Danas s obitelji živi u Amsterdamu.

Juventus i posljedice

Podsjetimo, Juventus je već ranije osjetio posljedice istog slučaja na sportskoj razini kazneni postupci pred talijanskim nogometnim savezom doveli su do oduzimanja bodova u sezoni 2022./23., kao i do jednogodišnje zabrane igranja u Europi.

Time se zatvara jedno od najturbulentnijih poglavlja u modernoj povijesti Juventusa, iako gorak okus ostaje jer torinski velikan, najtrofejniji klub Serie A, posljednjih je godina više puta bio u središtu financijskih i sportskih skandala.

