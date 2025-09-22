Livakovićev trener nakon fijaska: 'Ja sam najgori trener u La Ligi'

Nakon katastrofalnog poraza od Levantea (0:4), Girona se našla na dnu tablice, a trener Míchel preuzeo je punu odgovornost za lošu situaciju u kojoj se klub nalazi.

Susret protiv Levantea bio je pravi potop za Gironu. Već u prvom poluvremenu crveni karton zaradio je Axel Witsel, a ubrzo nakon toga Levante je poveo. Početkom drugog dijela stigao je i drugi šok Vitor Reis, stoper na posudbi iz Manchester Cityja, isključen je u 46. minuti. S dva igrača manje, Gironi više nije bilo spasa. Pogađali su redom Etta Eyong, Ivan Romero, Carlos Álvarez i Goduine Koyalipou, dok je domaća momčad tonula sve dublje.

Na press konferenciji nakon utakmice, Míchel je otvoreno prozvao sebe i igrače:

'Nedostaje nam povezanosti i jasnog načina igre. Vidim previše ega i premalo poniznosti. Ako netko misli da igramo Ligu prvaka, vara se. Mi smo trenutno najgori u ligi i ja sam najgori trener u La Ligi. Jedino što nam preostaje jest raditi i vratiti se na pravi put.'

Španjolski stručnjak, bivši veznjak Rayo Vallecana koji vodi Gironu od 2021., naglasio je da ga porazi neće slomiti:

'Ako pogledam tablicu i 15 primljenih golova, gotov sam. Ali ja se ne bojim. Vjerujem u sebe i u svoj rad, samo mi treba vremena.'

Girona je prije samo dvije sezone igrala povijesnu ulogu – završila treća u La Ligi i izborila Ligu prvaka. No odlazak ključnih igrača poput Savinha (Manchester City), Dovbyka (Roma), Couta (Borussia Dortmund) i Gutiérreza (Napoli) teško je pogodio momčad. Prošlu sezonu završili su na 16. mjestu, a sada nakon pet kola imaju samo bod i najgori su u ligi.

Míchelove riječi, koliko god zvučale samokritično, bile su i jasan apel njegovim igračima: 'Vrijeme je da zaboravimo ego i da radimo, jer jedino tako možemo izaći iz ovoga.'

