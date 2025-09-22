Bivši igrač Dinama i Fenera za RTL Danas: 'Bobanu svaka čast, Dinamo mora ovo napraviti'

Nakon velike pobjede u Splitu, Dinamo u srijedu kreće s borbom na drugom frontu. U Zagreb dolazi Fenerbahče u prvom kolu Europske lige. Turci prolaze kroz turbulentno razdoblje - u domaćem prvenstvu upisali su dva uzastopna remija, uoči Zagreba dobili novog predsjednika, a tamošnji mediji tvrde da je Jose Mourinho ostavio klub u kaosu. Na sva aktualna pitanja potražili smo odgovore kod Stjepana Tomasa koji je u karijeri nosio dres i Dinama i Fenerbahčea.

Za bivšeg Vatrenog, srijeda će biti poseban dan. Uz Stjepana Tomasa samo se još Dominik Livaković može pohvaliti da je u karijeri nosio dres Dinama i Fenera. Turski velikan stiže u Zagreb u savršenom trenutku za Dinamo, vjeruje Tomas, jer turbulentno razdoblje oko momčadi vidno se odražava na teren.

"Dolaze s novim trenerom i predsjednikom. Fener je ušao loše u sezonu, promijenili su trenera, napravili dva vezana neriješena rezultata. Mislim da su poljuljani, da su u krizi i da je ovo velika šansa Dinama da uzme sva tri boda", počeo je Stjepan Tomas.

Turski novinari još uvijek nisu pospremili Mourinha u ladicu klupske povijesti. Mnogi upravo Portugalca krive za kaotičan start sezone. Special One je prikovao Livakovića za klupu, ispao od Benfice, zatim uzeo veliku otpremninu da bi postao trener kluba koji je turskom prvoligašu uzeo mjestu u Ligi Prvaka.

'Mourniho je napravio veliku grešku'

"Dovođenjem Mourinha su mislili da su riješili sve probleme da i da će doći titula. Vidjelo se u slaganju momčadi i prošle i ove sezone da nije tako, da je Galatasaray bolji i nadmoćniji i da će se Fener teško nositi s njima. Mourinho je napravio grešku kada je rekao da Fener nije njegov nivo. Fener je veliki klub, institucija s vojskom navijača. Svako od trenera mora respektirati taj klub", secirao je bivši Vatreni pa komentirao situaciju s Livakovićem.

"Mislim da su sav neuspjeh okrenuli prema Livakoviću, stavili njega kao krivca, očekivali su više od njega, uspoređivali ga s Muslerom u Galatasarayu, ali mislim da jeo on dobro branio, a da tim kao cjelina nije bio dobar i tu je kriv trener. Žao mi je govoriti protiv kolega, ali Mourinho je morao donijeti titulu Fenerbahčeu".

'U Feneru se rezultat traži odmah'

Mourinhovu vruću sjedalicu preuzeo je Talijan Domenico Tedesco koji još nije zasjao nekom dojmljivom vizijom. Nakon pobjede nad Trabzonsporom upisao je dva remija. U momčad je uloženo 90 milijuna eura i s pravom je ova utakmica u Turskoj okarakterizirana kao ona u kojoj nema prava na kiks.

"Tedesco je došao u tešku situaciju, to nije lako, doći u Tursku pred taj pritisak navijača i medija. Domenico Tedesco je u morao u dvije utakmice protiv Kasimpase i Alanyaspora uzeti tri boda. Još se nije adaptirao, upoznao momčad. U Feneru se rezultati traže odmah, a on treba još neko vrijeme. Može preživjeti eventualni poraz od Dinama, dat će mu još neko vrijeme, ali u Feneru su nemilosrdni i glavni krivac je uvijek trener", rekao je Tomas.

Dinamo pak gotovo rasterećen ulazi u susret. Grogirane Turke dočekuje na domaćem terenu nakon pobjede nad Hajdukom. Bobanova vizija kluba sve sjajne izgleda u očima nogometne javnosti jer Dinamo na početku sezone izgleda jako dobro.

'Dinamo mora osvojiti HNL s 10-15 bodova razlike'

"Čestitke Bobanu na odrađenom poslu. Napravio je revoluciju, odrekao se dosta igrača, doveo puno odličnih igrača i napravio balans u momčadi. Na treneru je da to posloži. Ima jak roster, ima dvije ekipe za dva fronta, ima individualnu kvalitetu i mislim da će se prošetati do naslova u HNL-u, a može napraviti i dobar rezultat u Europi.

Ovaj Dinamo ima sve predispozicije da bude najbolji ikad. Ako ne osvojio prvenstvo s 10-15 bodova prednosti nije napravio ništa, a u Europi može proći u drugi u krug, a onda je sve moguće", zaključio je Tomas.

Kada ako ne sad? Vjerojatno je misao koja posljednjih dana kola glavama modrih navijača. Dinamu se smiješni novi veliki skalp, ali za to će Kovačević trebati pripremiti utakmicu sezone.