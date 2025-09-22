Pratimo svečanost dodjele Zlatne lopte: Ova velika imena su ostala bez top 10

Došao je i taj dan u godini kada doznajemo tko je najbolji nogometaš svijeta za prošlu sezonu po izboru France Footballa. Zlatna lopta se smatra najvrjednijom individualnom nagradom u nogometu, a ovo je 69. izdanje dodjele te nagrade.

Uživo

Svečanost počinje u 21 sat.

Poredak od 15. do 11. mjesta:

15. Viktor Gyökeres

14. Désiré Doué

13. Harry Kane

12. Khvicha Kvaratskhelia

11. Pedri

Poredak od 19. do 16. mjesta:

19. Joao Neves

18. Scott McTominay

17. Robert Lewandowski

16. Vinicius Jr.

Ovo je poredak od 30. do 20. mjesta:

30. Michael Olise

29. Florian Wirtz

28. Virgil van Dijk

27. Declan Rice

26. Erling Haaland

25. Denzel Dumfries

24. Fabian Ruiz

23. Jude Bellingham

22. Alexis Mac Allister

21. Serhou Guirassy

20. Lautaro Martinez

Najava

Uz Zlatnu loptu za mušku i žensku konkurenciju, bit će dodijeljen i trofej Kopa za najboljeg mladog igrača ili igračicu do 21 godine, trofej Jašin za najboljeg vratara ili vratarku, trofej Gerd Müller za najboljeg strijelca, trofej Johan Cruyff za najboljeg trenera ili trenericu, nagrada za klub godine te nagrada Sokrat za humanitarni rad.

Glavni favorit za Zlatnu loptu je PSG-ov Ousmane Dembele, a pojavile su se glasine kako će ona ipak u ruke Lamine Yamala. Visoko kotiraju još Mohammed Salah, Raphinha i Kylian Mbappé.

