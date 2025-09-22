Pratimo svečanost dodjele Zlatne lopte: Ova velika imena su ostala bez top 10
Tekstualni prijenos dodjele nagrada France Footballa pratite UŽIVO na portalu Net.hr
Došao je i taj dan u godini kada doznajemo tko je najbolji nogometaš svijeta za prošlu sezonu po izboru France Footballa. Zlatna lopta se smatra najvrjednijom individualnom nagradom u nogometu, a ovo je 69. izdanje dodjele te nagrade.
Uživo
Svečanost počinje u 21 sat.
Poredak od 15. do 11. mjesta:
15. Viktor Gyökeres
14. Désiré Doué
13. Harry Kane
12. Khvicha Kvaratskhelia
11. Pedri
Poredak od 19. do 16. mjesta:
19. Joao Neves
18. Scott McTominay
17. Robert Lewandowski
16. Vinicius Jr.
Ovo je poredak od 30. do 20. mjesta:
30. Michael Olise
29. Florian Wirtz
28. Virgil van Dijk
27. Declan Rice
26. Erling Haaland
25. Denzel Dumfries
24. Fabian Ruiz
23. Jude Bellingham
22. Alexis Mac Allister
21. Serhou Guirassy
20. Lautaro Martinez
Najava
Uz Zlatnu loptu za mušku i žensku konkurenciju, bit će dodijeljen i trofej Kopa za najboljeg mladog igrača ili igračicu do 21 godine, trofej Jašin za najboljeg vratara ili vratarku, trofej Gerd Müller za najboljeg strijelca, trofej Johan Cruyff za najboljeg trenera ili trenericu, nagrada za klub godine te nagrada Sokrat za humanitarni rad.
Glavni favorit za Zlatnu loptu je PSG-ov Ousmane Dembele, a pojavile su se glasine kako će ona ipak u ruke Lamine Yamala. Visoko kotiraju još Mohammed Salah, Raphinha i Kylian Mbappé.
