Sanchez: 'Ne smijemo razmišljati da smo i dalje prvaci i da ćemo lako dobivati utakmice'

Rijeka je na gostovanju kod Vukovara poražena 3-2, a trener aktualnog hrvatskog prvaka, Victor Sanchez, bio je silno razočaran i ljutit nakon bolnog poraza.

"Jako smo razočarani i moramo analizirati utakmicu da izvučemo pouke. Ovako vruć neposredno nakon utakmice jako sam ljut stvarima koje sam vidio na travnjaku. Napravili smo puno previše prilika da bismo postigli samo dva pogotka na gostovanju, promašili smo veliku većinu i napravili greške iz kojih smo primili tri pogotka. Ako želimo biti kompetitivna momčad u kontinuitetu ne smijemo dobivati pogotke kakve smo dobivali protiv Vukovara. Na tome moramo raditi, kao i na boljoj realizaciji brojnih prilika koje stvorimo. Kada u gostima iz 27 udaraca postigneš samo dva pogotka malo je i do sreće", rekao je Sanchez pa nastavio kako se Rijeka mora vratiti na pobjednički kolosijek kada je riječ o domaćem prvenstvu i početi skupljati bodove:

"Ovo je nogomet, nekada imaš loše utakmice kao ovu protiv Vukovara. Puno je stvari u kojima moramo napredovati kao što su preciznost u realizaciji, agresivnost na sredini terena i bolja organizacija igre, ne smije nam se događati pad koncentracije. Ne smijemo razmišljati da smo i dalje prvaci i da ćemo lako dobivati utakmice. Kada si aktualni prvak svi te žele pobijediti i ako ne igraš s još jačim intenzitetom nego kada si bio prvak onda imaš problem", zaključio je Sanchez.

