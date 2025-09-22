Bijes nakon poraza od posljednjeplasirane ekipe: 'Pješke doma, Đalović se smije'

U dvoboju 7. kola HNL-a Vukovar 1991 je u Vinkovcima svladao prvaka Rijeku s 3-2 i ubilježio povijesnu, prvu pobjedu u elitnom društvu.

Rijeka je nastavila svoju krizu. Trenutačno su pretposljednja momčad ljestvice HNL-a sa samo šest bodova nakon sedam kola. Razumljivo, novi poraz je izazvao bijes među navijačima Rijeke koji su na društvenim mrežama podijelili što misle o slabašnoj predstavi Rijeke.

"Momentalno Financijski kaznit sve igrače i pustit ih na Grobniku da idu pješke kući..sramote ..."

"Treba ih pustit da se vraćaju pješke iz Vinkovaca.."

"Je li Đalović bio trenerski mag ili je Victor Sanchez neshvaćeni filozof nije bitno.. ali jesmo li svi mi toliko glupi i slijepi koji vidimo da Devetak, Butić, Jurić ne mogu biti dio kadra našeg kluba??"

"Nadam se da vam je prošla sezona zadnja da ste bili prvaci,smiješna ekipa,Đalović se negdje smije"

"Bitno je potjerati Đalovića....užas"

"Oprosti im Đaloviću ne znaju sto čine"

"U 2 mjeseca od duplog prvaka do najveće sramote prvenstva, a pritom nam je većina ekipe ostala u klubu, kako je to moguće?"

"Je li još kakav španjolski trener na lageru?"

Sve o HNL-u čitajte na portalu Net.hr

Neki su od komentara na društvenim mrežama.

POGLEDAJTE VIDEO: Stjepan Tomas za RTL Danas: 'Dinamo ima veliku priliku protiv Fenerbahčea'