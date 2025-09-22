Šok u Francuskoj! PSG poražen u velikom derbiju u strašnoj atmosferi

Marseille je pobijedio PSG 1:0 na domaćem terenu u velikom francuskom derbiju. Utakmica se trebala igrati jučer, ali je zbog jakih kiša i poplave pomaknuta na danas.

U vrlo nervoznoj utakmici Marseille je slavio pogotkom Nayefa Aguerda u petoj minuti.

Kasnije je pariška momčad imala više posjeda i više udaraca, ali nisu uspjeli probiti obranu domaćina, čiji je trener Roberto de Zerbi također isključen neposredno prije kraja utakmice.

Marseille je pobijedio po treći put i pomaknuo se na šesto mjesto ljestvice, dok je PSG drugi na ljestvici s 12 bodova, koliko imaju i vodeći Monaco te treće i četvrtoplasirani Lyon i Strasbourg.

Sve o europskom nogometu čitajte na portalu Net.hr

POGLEDAJTE VIDEO: Stjepan Tomas za RTL Danas: 'Dinamo ima veliku priliku protiv Fenerbahčea'