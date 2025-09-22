Conte i Napolitanci ne staju, ali danas ih je namučio novi prvoligaš u golijadi

Napoli je u posljednjoj utakmici 4. kola talijanske lige kod kuće teškom mukom svladao Pisu s 3-2.

Iako je Pisa do sada skupila samo jedan bod, pružila je odličan otpor braniteljima naslova, pa su se Napolitanci morali potruditi kako bi ostvarili pobjedu, svoju četvrtu u četiri utakmice, čime su jedini stopostotni u ligi.

Za Napoli su zabili Billy Gilmour u 39. minuti, Leonardo Spinazzola u 73. i Lorenzo Lucca u 82. minuti, dok su za Pisu zabili M'Bala Nzola iz jedanaesterca u 60. i Lorran u 90. minuti.

