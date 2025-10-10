Dinamo objavio važne informacije o ulaznicama za utakmicu Europske lige protiv Malmoa

Dinamo u trećem kolu Europske lige gostuje kod Malmoa. Plavi su nakon dva odigrana kola vodeći na tablici, a Šveđani se nalaze na 36. mjestu.

Iz Maksimira su objavili važne informacije o ulaznicama za utakmicu, a priopćenje prenosimo u cijelosti:

"GNK Dinamo je za navijačku tribinu Malmö New Stadiuma na raspolaganje dobio 1025 ulaznica po cijeni od 15€. Klub je postigao dogovor s Udrugom navijača Dinama koja okuplja Bad Blue Boyse i odlučio joj ustupiti 472 ulaznice koje će oni otkupiti i raspodijeliti među svojim članovima, ujedno i vlasnicima godišnjih ulaznica.

Za sve ostale navijače prodaja ulaznica odvijat će se isključivo ONLINE u sljedećim terminima:

Subota, 11. listopada, od 11 sati - prvokup za vlasnike godišnjih ulaznica

Nedjelja, 12. listopada, od 11 sati - kupovina za članove kluba

Ponedjeljak, 13. listopada, od 11 sati - slobodna prodaja

Nakon uspješno izvršene uplate, ulaznice će biti odmah dostupne u PDF formatu te će se one koristiti za ulazak na stadion.

U slučaju velikog interesa GNK Dinamo će zatražiti dodatni kontigent ulaznica."

