Hrvatska bira poduzetnika godine, bili smo s predsjednikom žirija u Laubi

UŽIVO SA TEDESCHIJEM /

Najbolji hrvatski poduzetnici večeras su se okupili u zagrebačkoj Laubi, gdje se održava izbor za novog EY Poduzetnika godine. Riječ je o jednom od najuglednijih priznanja u svijetu biznisa, a pobjednik će iduće godine u lipnju predstavljati Hrvatsku na svjetskom izboru za poduzetnika godine u Monacu.

Hrvatsku su dosad na ovom prestižnom događaju predstavljali Mate Rimac, Marko Pipunić, te vlasnici Infobipa – Silvio i Roberto Kutić i Izabel Jelinić.

Na svečanoj gala večeri prisutan je i predsjednik žirija Emil Tedeschi, koji je istaknuo kako nagrada već desetu godinu zaredom zadržava svoju autentičnost i ugled.

“Ova nagrada, deseti put zaredom, ima čitav niz svojih vrijednosti. Jedna od njih je da žiri odluku donosi kroz raspravu – poduzetnici biraju poduzetnike. U žiriju je puno bivših finalista i pobjednika, i nikad se nije dogodilo da ime iscuri, pa tako neće ni ove godine,” poručio je Tedeschi. Više dozmajte u javljanju Borisa Miševića.