Sučić o igranju s Modrićem: 'Jedva čekam svaku novu utakmicu, on me čini i boljim no što jesam'

Hrvatska reprezentacija očekuje varaždinsku utakmicu s Gibraltarom i vidi priliku za još jedan korak bliže plasmanu na Svjetsko prvenstvo.

Prag je već apsolviran, remi bez pogodaka bio je po mjeri Vatrenih koji sve drže u svojim rukama.

"Bila je to tvrda, teška utakmica. Znali smo da će Česi ići na prekide i duge lopte, mislim da smo ih ostavili bez ijedne prave prilike, a na kraju smo mi imali četiri, pet dobrih šansi. Htjeli smo pobijediti, ali na kraju smo sretni da smo ostali neporaženi i napravili korak smo bliže Svjetskom prvenstvu", kaže Petar Sučić koji je dvaput bio blizu pogotka na Farskim otocima, a protiv Češke imao jednu dobru priliku.

"U zadnje vrijeme nikako da zabijem gol, ali blizu sam, dolazim u prilike, a gol će doći. Nadam se kad bude najviše trebalo."

O igri u paru s Lukom Modrićem.

"Jedva čekam svaku sljedeću zajedničku utakmicu. Naravno da je gušt igrati s Modrićem jer te učini još boljim igračem, nego što jesi. I mi koji igramo s njim želimo na terenu dati sve od sebe da mu što više olakšamo posao. Zasad nam dobro ide."

'Brzo su se u Italiji upoznali s Lukom'

Modrićeva karizma u Italiji.

"Meni to uopće nije iznenađenje, a i nikome u Hrvatskoj. Brzo su se u Italiji upoznali s Lukom i njegovim kvalitetama. Nadam se da će tako nastaviti, iako igra za Milan koji je naš najveći rival. Neka ostane zdrav i u dobroj formi, a svima nama je najvažnije da odemo na Svjetsko prvenstvo."

O igranju za Inter.

"Sve je fenomenalno, oduševljen sam, od prvog dana. Trudim se iz treninga u trening i iz dana u dan biti sve bolji. Inter je veliki klub i za mene velika stepenica u karijeri, ali znao sam gdje idem. Duga je sezona, bit će još dugo utakmica, vjerujem da će sve dobro završiti."

O Gibraltaru.

"Nijedan protivnik nije lagan, najvažnije je što prije zabiti pogodak da se oni otvore jer dokle god imaju aktivan rezultat, onda se mogu dobro braniti. Cilj nam je što prije zabiti gol i usmjeriti utakmicu na našu stranu. Svi želimo na Svjetsko prvenstvo, a znamo što nam ova utakmica znači u tom kontekstu. U Varaždinu smo imali lijep doček, došlo je puno ljudi, puno djece, I ja sam bio dijete, i ja bih, da sam na njihovom mjestu, jedva čekao doći na trening reprezentacije. Sretni smo da ljudi dolaze zbog nas."

