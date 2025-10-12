HDZ i dalje prvi odabir birača, ali podrška mu se topi

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ISTRAŽIVANJE CRODEMOSKOPA /

Iako već dulje nisu u politici neki se bivši ministri i dalje spominju i u novom Crodemoskopu za listopad.

Na samom vrhu nema iznenađenja, vladajuća stranka i dalje je prvi izbor. HDZ je nešto iznad 26 posto no i treći mjesec zaredom bilježi pad podrške, dok je mjesec ranije ta podrška bila 28,16 posto.U odnosu na rujan nešto je lošiji rejting SDP-a ali i dalje su drugi izbor s gotovo 23 posto (rujan 22,96 posto).

Možemo! je treći s nešto više od 11 posto (rujan 11,29 posto).