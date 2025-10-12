Šprajc otkrio kako od socijalnog slučaja postati suvlasnik države: 'Pa ti reci da se loše živi...'

I SVI SRETNI /

Evo Novi list donosi vijest da je jedan od korisnika socijalne naknade izgubio socijalnu naknadu jer je 500 eura uložio u narodne obveznice. U narodne obveznice kao i svaku drugu štednju jel, ulaže se višak novaca. I sad vi zamislite kolike su te socijalne naknade kad čovjeku mjesečno ostane 500 eura viška da ih uloži u državu.

Ok ne morate zamišljati, socijalna naknada iznosi 208 eura mjesečno. Dakle od 208 eura mjesečno čovjek je uštedio, tako je sam rekao u izjavi Centru za socijalnu skrb, dakle od socijalne pomoći je uštedio toliko da je mogao kupiti udjele u državi. On je defacto kao socijalni slučaj postao suvlasnik države.

Pa sad ti reci da se u Hrvatskoj loše živi, da su socijalne naknade male, da treba povećati minimalnu plaću i ostale socijalno - sindikalne demagogije. Pa ovdje i najsiromašniji slojevi stanovništva pomažu državi da skrpi kraj s krajem. Država ti da 208 eura da preživiš a onda ti njoj posudiš 500 da preživi. I svi sretni..

E ali štos je u tome da čovjek nije izgubio pravo na socijalnu naknadu kad je došao na šalter Fine uplatiti tih 500 eura. Jer briga državu jel novac uštedio od 208 eura socijalne naknade, što je naravno nemoguće, ili ima neke prihode na crno, što je jedino moguće. Ali kad država treba prodati obveznice i građanima uzeti pare, ne pita odakle su pare. Mogu biti od rentanja apartmana na crno, šverca migranata, trgovine oružjem ili nabave mikroskopa, samo daj buraz, kupi, plati, mi ćemo ti novce oprati bolje nego ijedna veš mašina.

Pa su ovog nesretnika skužili tek kad je obveznicu od 500 eura i pripadajuću kamatu od 26 eura trebalo isplatiti. Ali su ga skužili ne u Poreznoj upravi ili Uredu za sprječavanje pranja novca koji inače svaku gotovinsku uplatu na šalteru banke provjerava do šestog koljena, nego u Centru za socijalnu skrb gdje je primao svojih 208 eura naknade. Jer ondje ljude koji imaju prihod od kapitala logično, tretiraju kao kapitaliste a ne socijalne slučajeve. Ok, ovo je bio neki mali kapitalist od 500 eura, ali takvi prvi dolijaju. Hrvatska je država reda i zakona, nema zajebancije.