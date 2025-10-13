Čak i ako ste preboljeli, preporuča se cijepljenje: Ova bolest puni hodnike ordinacija

Počelo je cijepljenje protiv gripe diljem zemlje. Na cjepivo se od jutra se čekalo u redovima, a besplatno je za osobe koje pripadaju rizičnim skupinama.

Preporučuje se kroničnim bolesnicima, osobama starijima od 65 godina, trudnicama, zdravstvenim radnicima. Liječnici apeliraju da treba cijepiti djecu koja imaju bilo koju kroničnu bolest. Građani se mogu cijepiti kod obiteljskih liječnika i pedijatara, a moguće se cijepiti u zavodima za javno zdravstvo.

Komu se cijepljenje preporučuje i do kad se moguće cijepiti - s voditeljicom Odjela za respiratorne bolesti u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo Gorankom Petrović razgovarala je reporterka RTL-a Danas Leona Šiljeg.

O kojem cjepivu je riječ?

Radi se o trovalentnom cjepivu protiv gripe koji nema žive viruse, a štiti od dva podtipa virusa gripe tipa a i jednog soja tipa b.

Kome se preporučuje cijepljenje?

Kao i prošlih godina, onima koji su u najvećem riziku od teškog oblika gripe i komplikacija. To su stariji od 65 godina, koje imaju kronične bolesti, štićenicima domova za starije i djelatnicima, zdravstvenim djelatnicima te trudnicama.

Za koga je cijepljenje besplatno?

Ove rizične skupine koje sam spomenula imaju besplatno cijepljenje, a ostali bi se trebali javiti u naše županijske zavode koji imaju određenu količinu cjepiva za naplatu.

Do kad se nije kasno cijepiti?

To je važno pitanje. Može se cijepiti dok god traje sezona gripe, čak i ako osoba u njoj preboli jednu gripu jer postoji mogućnost da dobije i vrstu virusa.

S obzirom na ranija iskustva, kada se očekuju prvi slučajevi ove sezone?

Preko ljeta smo registrirali sporadične slučajeve gripe zbog turističke sezone i turista koji nam dolaze iz, primjerice, Australije i južne hemisfere gdje je sezona gripe u vrhuncu. Naša sezona gripe počinje ovih tjedana, predviđamo zamah uoči Božića ako bude uobičajeno pa sve do Uskrsa.