Od moći do sramote, od Vlade do optuženika, bivša ministrica bez dlake: 'Ima i glupih idealista'

U Banskim dvorima izmjenjivali su se brojni ministri - neki su smjenjeni, neki su sami otišli, a mnogi su ministarske klupe zamjenili onim - optuženičkima. Ima i svjetlih primjera pa smo o primamljivosti ministarske fotelje razgovarala s onima koji više nisu na tim pozicijama.

"Pogled na Zadar je opuštajući no ne znači da je posao takav", govori nam gradonačelnik Šime Erlić koji je tu funkciju zamijenio onom ministra EU fondova. "I jedno i drugo je stresno, kad odgovaraš građanima, kad rješavaš stvari koje građani traže od tebe. Različite su funkcije, različiti su pristupi, ali i jedno i drugo je stresno", kaže HDZ-ov Erlić.

Nakon ministarske funkcije u Saboru su ostali HDZ-ovci poput Marka Pavića ili Ivana Malenice. A politike se i dalje drži i Vesna Bedeković, nekadašnja ministrica socijalne poltike. Uz to radi i na fakultetu. "Ne bih rekla da je politika za mene privlačna nego izazovna. Ulaskom u politiku možete utjecati na donošenje svih bitnih odluka i kreiranju svih javnih politika", priča nam HDZ-ova Vesna Bedeković.

Cijeli je niz i SDP-ovaca koji se nakon Vlade Zorana Milanovića nisu odrekli politike. U saboru su Hajdaš-Dončić, Ostojić, Bauk, Lalovac, Zmajlović. Zašto je politika tako primamljiva, odgovara njihova bivša kolegica, koja je karijeru nastavila u Institutu za istraživanje migracija, Mirela Holy: "Zbog nemogućnosti da budu uspješni u nekim drugim sektorima pa im je ovo najjednostavniji način da imaju visoke prihode. Neki jer imaju koruptivne namjere. A ja bih rekla da postoji i mali dio glupih idealist koji žele mijenjati svijet".

S druge strane, doviđenja politici su rekli bivši HDZ-ovci poput Beroša, koji je dobio posao u bolnici. Kuščević je osnovao tvrtku za solarne panele. Horvat je otišao u Končar, dok Tolušić proizvodi vina. Ono što ih povezuje, baš kao i Garbijelu Žalac koja je nakon ministarske funkcije krenula u savjetovanje, je što su imali posla s pravosuđem.

Pred kamere nisu htjeli, dok kolege poručuju - to je njihova stvar.

"Svako kazneno djelo ima ime i prezime. Nema niti stranačke boje, niti iskaznice niti dresove"!, komentira Bedeković dok Erlić kaže: "Svatko od nas ima svoj put, odgovara za funkciju koju nosi i u biti to je to što mogu reći. Nikad ne znaš što život nosi".

Bivša Plenkovićeva ministrica iz kvote HNS-a, Blaženka Divjak, koja se vratila na Fakultet u Varaždin, priča nam da se i dalje iznenadi kada vidi ministre optužene za kriminal. "Pristisci postoje, treba ih prepoznati i biti odlučan u tim situacijama. Ne samo proučavati dokumentaciju nego i ljude i sve tri, četiri puta provjeriti", objašnjava svoje iskustvo Divjak.

Neki bivši ministri iz Milanovićeve Vlade također su se našli pred sudom. HNS-ovci Šipuš i Zlatar Violić zbog optužnica na peglanje službene kartice. SDP-ov Jakovina, pak, nekidan je uhvaćen na granici s BiH sa četiri šteke skrivenih cigareta. O tome nije htio govoriti, no njegova kolegica, Mirela Holy, priča nam koliko je tanka granica od visoke funkcije do kriminala. "Ako biste bili zainteresirani za to da izlazite u susret nekim poduzetnicima, onda se pronađe put. Ja osobno nisam bila u takvoj prilici", poručuje Holy.

I mnogi su je nažalost iskoristili.