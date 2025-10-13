Koji Vatreni vas je najviše oduševio protiv Gibraltara? Dali ste jako zanimljive odgovore...

Hrvatska nogometna reprezentacija je sinoć slavila u Varaždinu protiv Gibraltara 3:0 i stigla nadomak potvrde plasmana na Svjetsko prvenstvo iduće godine.

Vatrene sada teorija dijeli od matematičke vize za još jedan Mundijal. Izbornik Zlatko Dalić sinoć je u svom gradu u potpunosti promijenio sastav i priliku su dobili igrači koji nisu igrali protiv Češke u Pragu.

Među strijelce su se upisali Toni Fruk, Luka Sučić i Martin Erlić kojima su to bili prvijenci u dresu reprezentacije. Hrvatska posljednje dvije utakmice igra u studenom, kod kuće protiv Farskih otoka te u gostima kod Crne Gore.

Koji Vatreni je najviše oduševio?

U našoj rubrici pitali smo i vas poštovani gledatelji - "Koji Vatreni vas je sinoć najviše oduševio protiv Gibraltara i zašto?". Evo najzanimljivijih odgovora:

Vesna Tončinić: Marko Pašalić... željan utrke i igre i, što je najbitnije, željan timske igre. Nije sebičan – dodaje, uigrava, centrira i ako je sam u prilici – šutira.

Krunoslav Džepina: A trebalo bi poziv poslati i Niki Jankoviću jer zaslužuje biti s Vatrenima.

Gordana Bjelica: Pašalić, Fruk, Erlić, Sučić – dečki koji su dali golove, ali prije svih je Pašalić.