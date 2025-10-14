Slovila je za jednu od najljepših bivše Jugoslavije, a život je nije mazio

Na današnji dan, 14. listopada 2018. godine, preminula je legendarna Milena Dravić, jedna od najvoljenijih glumica s ovih prostora. Rođena 1940. u Beogradu, Milena je karijeru započela slučajno, a ubrzo postala zvijezda filmova poput Prekobrojna i Poseban tretman, za koji je nagrađena u Cannesu. Tijekom više od šest desetljeća stvarala je nezaboravne uloge u filmu, televiziji i kazalištu, ostavivši neizbrisiv trag u kulturi bivše Jugoslavije. Bila je u braku s glumcem Draganom Nikolićem, a njihova ljubavna priča jedna je od najpoznatijih na području bivše Jugoslavije.