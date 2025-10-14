Od lica s naslovnice do ispijenog muškarca: Ovako danas izgleda holivudska zvijezda

VELIKA PROMJENA /

Matthew McConaughey (55) poznati je američki glumac, producent i autor, najpoznatiji po svojim ulogama u filmovima poput Dallas Buyers Club, za koji je osvojio Oscara. Osim glume, McConaughey je i autor bestselera Greenlights, koji je postao vrlo popularan među čitateljima. Iako je nekad slovio za jednog od najljepših glumaca na svijetu, danas, sudeći po komentarima, izgleda neprepoznatljivo. ''Je li ovo Matthew, izgleda kao starac, što se dogodilo?'', samo su neki od komentara. Kako se kroz godine mijenjao legendarni glumac - pogledajte u našoj galeriji. 

14.10.2025.
7:05
