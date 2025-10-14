Svi u zadarskom košarkaškom hramu gledali su što djevojke rade na stolu

Od nedjelje ujutro, točno u 10 sati kada su započele prve borbe ekipnog Europskog prvenstva, Zadar je postao dom stolnoteniske Europe. Više od 200 igrača iz 28 zemalja, raspoređenih u 48 reprezentacija – 24 muške i 24 ženske – sljedećih će tjedan dana odmjeravati snage u borbi za prestižna mjesta na postolju. Stolni tenis okupirao je Hrvatsku.

Hram stolnog tenisa

Krešina dvorana, koja je u Zadru sinonim za košarku, pretvorila se u pravi hram stolnog tenisa. Umjesto šuteva i driblinga, sada se u fokusu nalaze precizni udarci, brzi refleksi i napeti mečevi koji dižu publiku na noge. Sve ono što čini stolni tenis kao sport. Ljepota i uzbuđenje. Drama i strast. Napetost i emocija.

Posebnu pozornost prvog dana privukao je ženski dvoboj između Njemačke i Srbije, koji je odmah opravdao očekivanja jednog od derbija prvog kola. Njemačka reprezentacija, aktualne europske prvakinje, u Zadru su stigle u punom sastavu i s jasnim ciljem – obraniti naslov. S druge strane, srpske stolnotenisačice pokazale su borbenost i odlučnost da iznenade favorizirane protivnice, pruživši publici uzbudljiv meč pun dugih izmjena i dramatičnih poena.

Njemačka je na kraju pobijedila Srbiju 3-0 u ženskoj ekipnoj konkurenciji. Sabine Winter, Annett Kaufmann i Yuan Wan pokazale su klasu, a Zadar je tako već prvog dana pokazao da će ovo prvenstvo biti puno sportskih emocija, iznenađenja i vrhunskog stolnog tenisa.

Hrvatski stolnotenisači pobijedili su Austriju s 3-1 i s maksimalnim učinkom izborili osminu finala na Europskom ekipnom prvenstvu u Zadru.

Naši stolnotenisači su u nedjelju slavili protiv Moldavije s 3-2, a u današnjom pobjedini briljirao je prvi hrvatski "reket" i 31. igrač svijeta Tomislav Pucar, koji je ubilježio dvije pobjede.

Ždrijeb osmine finala u utorak

Andrej Gaćina je izgubio u prvom meču od Roberta Gardosa 1-3 (9-11, 9-11, 11-4, 9-11), da bi Tomislav Pucar poravnao na 1-1 pobjedom protiv Macieja Kolodziejczyka 3-2 (11-4, 6-11, 11-8, 6-11, 11-7).

U trećem dvoboju Ivor Ban je svladao Andreasa Levenka s 3-2 (11-8, 7-11, 8-11, 11-9, 11-6), da bi odlučujući, treći bod izborio Pucar pobjedom nad prvim austrijskim igračem Gardosom 3-1 (11-2, 8-11, 11-4, 11-7).

Ždrijeb osmine finala bit će poznat u utorak, a hrvatski stolnotenisači su izborili i nastup na Svjetskom momčadskom prvenstvu.

Hrvatske stolnotenisačice su nakon više od tri sata igre pobijedile Talijanka s 3-2 i plasirale se u osminu finala Europskog ekipnog prvenstva u Zadru, a time su osigurale i nastup na Svjetskom ekipnom prvenstvu.

Po jednu pobjedu za našu su reprezentaciju izborile Hana Arapović, Ivana Malobabić i Lea Rakovac, koja je osvojila i odlučujući poen u meču. Hrvatskoj je to druga pobjeda u skupini nakon što su u nedjelju svladale Engleskinje s 3-0.

Prvi bod Hrvatskoj je donijela Hana Arapović koja je u pet setova, ali dominantnom igrom u zadnjem setu, pobijedila Giorgiju Piccolin s 3-2 (11-5, 7-11, 11-8, 6-11, 11-2). Talijanke su izjednačile nakon što je Gaia Monfardini svladala Leu Rakovac s 3-0 (11-8, 11-8, 12-10).

Potom je uslijedilo slavlje Ivane Malobabić protiv Debore Vivarelli s 3-1 (5-111, 11-6, 11-8, 11-5), ali i novi uspjeh razigrane Talijanke Monfardini koja je s 3-1 (11-7, 6-11, 12-10, 11-8) bila bolja od Arapović i time izjednačila na ukupnih 2-2.

O ukupnoj pobjedi tako je odlučivao meč Rakovac i Piccolin u kojem je hrvatska igračica slavila s 3-1 (11-8, 12-10, 8-11, 11-7). U tom je meču Rakovac izvukla 8-10 u važnom drugom setu.

Plasman u osminu finala donio je Hrvaticama i osiguravanje ekipnog Svjetskog prvenstva, dok će se Italija i Velika Britanija boriti za drugo mjesto u ovoj skupini.

'Zanimljiv i stresan meč'

"Jako zanimljiv meč, stresan, skoro pa iz pobjede u poraz, ali vrlo stresan. Onakav kakav sam i najavio. Curama skidam kapu do poda. Zadovoljni jesmo naravno, ovo je uspjeh, ali nismo mi još rekli zadnju riječ. Ne kanimo se ovime zadovoljiti. Ništa ne znači puno ni prvo mjesto u skupini jer ovo je prvenstvo puno iznenađenja. Pogledajte, jedne Francuske koja je treća na svijetu nema među 16 najboljih, nema ih ni na Svjetskom prvenstvu dogodine", rekao je izbornik hrvatske reprezentacije Dragutin Šurbek.

Lea Rakovac je izgubila svoj prvi dvoboj, no na kraju je pobjedom u drugom riješila meč u korist Hrvatske.

"Svaka čast i čestitke svakoj curi. Hana, Ivana, sve su odigrale odlično. Pa čak i one obje koje smo izgubile protiv Monfardini. Mislim, Gaia je stvarno super odigrala i moje poštovanje njoj. I ja sam izgubila od nje, ali ne mogu reći da sam nezadovoljna čak i tom mojom igrom. Jednostavno, Gaia je odigrala odlično. Međutim, najvažnije je što je cijela naša reprezentacija odigrala odlično. Apsolutno svi na klupi, ne samo one koju su igrale, plus publika koja nas je bodrila. Apsolutno svi, svi smo pobjednici. Hana Arapović mi je jako puno pomogla uoči zadnjeg meča jer je ona već igrala i dobila Piccolin. Ma velim, pobjeda cijele reprezentacije", kazala je Lea Rakovac.

Hana Arapović je pobjedom u prvom dvoboju usmjerila susret prema pobjedi naše reprezentacije.

"Ova je pobjeda dokaz timskog rada i vjerujem da nam je ovo dalo još jedan, još jači vjetar u leđa. Prvi cilj nam je bio osigurati nastup na Svjetskom prvenstvu, ali sad idemo dalje", zaključuje Hana.

Sljedeći meč naše stolnotenisačice igraju u četvrtak, a suparnice će doznati nakon ždrijeba.

