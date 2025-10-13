Sportski spektakl u Zadru: Hrvatska osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo u stolnom tenisu!

Zadar je doživio pravi sportski spektakl – hrvatski stolnotenisači i stolnotenisačice izborili su osminu finala Europskog ekipnog prvenstva i time osigurali nastup na Svjetskom prvenstvu.

Stolnotenisačice slomile Talijanke u triler-meču

Hrvatske stolnotenisačice slavile su protiv Italije s 3-2 nakon više od tri sata napete igre. Pobjede su upisale Hana Arapović, Ivana Malobabić i Lea Rakovac, koja je osvojila odlučujući poen za prolazak dalje.

Bila je to druga pobjeda naše reprezentacije u skupini, nakon što su dan ranije svladale Englesku s 3-0.

“Jako stresan meč, ali ogroman uspjeh. Cure zaslužuju svaku pohvalu – no ne planiramo stati ovdje,” izjavio je izbornik Dragutin Šurbek.

Heroina meča Lea Rakovac, koja je u odlučujućem dvoboju svladala Giorgiju Piccolin, istaknula je timski duh:

“Svaka čast cijeloj ekipi. Ovo je pobjeda cijele reprezentacije, svih na klupi i publike koja nas je nosila.”

Mlada Hana Arapović dodala je da pobjeda ima posebnu težinu:

“Ovo je dokaz timskog rada i ogroman poticaj za nastavak. Prvi cilj smo ostvarile – sada idemo još dalje.”

Muška reprezentacija dominantno protiv Austrije

U istoj dvorani slavili su i hrvatski stolnotenisači, koji su pobjedom nad Austrijom 3-1 također izborili osminu finala i plasman na Svjetsko prvenstvo.

Prvi hrvatski reket Tomislav Pucar bio je briljantan s dvije pobjede, dok je odlučujući treći bod donio Ivor Ban.

“Ponosan sam na cijelu ekipu, pokazali smo karakter kad je bilo najvažnije,” kratko je poručio Pucar nakon meča.

Ždrijeb osmine finala bit će poznat u utorak, a hrvatske reprezentacije sada s pravom mogu sanjati nove velike uspjehe na domaćem tlu.

