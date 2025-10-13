Srbiju trese veliki skandal: Bivši kapetan Crvene zvezde napustio klub!

Nekadašnji kapetan i pomoćni trener Crvene zvezde, Vujadin Savić, napustio je stručni štab beogradskog kluba. Vijest o njegovom odlasku službeno je potvrđena, no prema informacijama koje prenosi Sport Klub, Savić je posljednjih dana izostao s nekoliko treninga prve momčadi.

Iako se nalazimo u reprezentativnoj pauzi, na “Marakani” je i dalje radno, a promjena u stručnom stožeru izazvala je veliku pažnju. Kako navodi SportSport.ba, rastanak je rezultat privatnih okolnosti, a ne sportskih razloga.

“On više nije dio Crvene zvezde,” potvrđeno je za beogradske medije.

Vujadin Savić, sin legende Crvene zvezde Dušana Savića, iza sebe ima bogatu karijeru. Profesionalno je igrao do 2022. godine, kada je okončao igrački put u APOEL-u s Cipra i ubrzo se priključio stručnom stožeru tadašnjeg trenera Miloša Milojevića.

Rođen 1990. godine u Beogradu, Savić je tijekom karijere nosio dresove brojnih klubova, među kojima su Bordeaux, Dinamo Dresden, Rad, Sheriff Tiraspol, Olimpija Ljubljana, Arminia Bielefeld i Watford.

U dresu Crvene zvezde odigrao je 82 utakmice, a s klubom je kao igrač osvojio dva naslova prvaka Srbije, dok je u ulozi pomoćnika sudjelovao u osvajanju tri naslova Superlige i jednog Kupa Srbije.

Trenutno prolazi kroz, kako srpski mediji navode, “turbulentno životno razdoblje”, pa je odluka o odlasku s Marakane donesena sporazumno i uz obostrano razumijevanje.

