Supruga nogometne zvijezde preživjela skandal, osudu i usred kaosa dogodilo se čudo

Joana Sanz španjolski je supermodel i u braku je s Danijem Alvesom, nogometnom zvijezdom. Od 2015. su u vezi, a vjenčali su se 2017. u intimnoj ceremoniji. Joana i Dani važe za jedan od najpopularnijih parova današnjice. No, iza njihovog braka krije se puno toga. Točnije, više se i ne krije. Sve je postalo vrlo javno. Veza, koja je započela kao moderna bajka, pretvorila se u javnu dramu obilježenu optužbama za silovanje, sudskim procesom i konačnim slomom braka. Joana Sanz je žena koja se, usred medijske oluje i osobne tragedije, bori za vlastiti identitet i budućnost, kako to o njoj pišu strani mediji, posebno španjolski, koji prate svaki korak Joane Sanz i Danija Alvesa.

Sinonim za skandal i kontradikciju

Njihova veza postala je sinonim za skandal i kontradikciju. Ljubav i izdaja u istoj rečenici. Kada je Dani Alves 2023. godine uhićen zbog optužbi za seksualni napad, svjetla reflektora usmjerila su se i na njegovu suprugu. Dok su tabloidi svakodnevno donosili detalje suđenja, Joana je pokušavala sačuvati dostojanstvo. U trenucima kada se cijeli svijet okrenuo protiv njezina supruga, ona je balansirala između boli, sumnje i vlastite lojalnosti.

U jednom je trenutku objavila da se povlači iz braka, ali nakon višemjesečnog procesa i konačne Alvesove oslobađajuće presude, odlučila je stati uz njega. Javnost ju je dočekala s podijeljenim reakcijama, no Joana je ostala dosljedna sebi:

“Prošla sam pakao. Sad biram mir.”

Dugo godina borila se s problemima plodnosti. Podvrgla se dvije postupaka IVF, imala je tri spontana pobačaja, operirala je jajovode i nosi dijagnozu endometrioze, javlja El Diario. Međutim, sreća im je pokucala na vrata. Bog je tako htio. U ožujku 2025. objavila je svoj trudnički status, danima nakon što je sud u Kataloniji oslobodio Danija Alvesa optužbi za seksualni napad, a u listopadu 2025. dobili su prvo zajedničko dijete. Rodila je u Barceloni, a par se povukao iz javnosti da bi intimnost zaštitili.

Nakon poroda, Joana je objavila javno pismo u kojem moli medije za više osjetljivosti i vremena za obitelj. Rekla je da “neće objavljivati apsolutno ništa o bebi” i da želi zaštititi privatnost, javlja španjolski tabloid HOLA.

Istaknula je i da je rađanje djeteta “nagrada za toliku strpljivost i trud”, pokazujući da unatoč svim dramskim situacijama želi poziciju majke s dostojanstvom.

U svojim objavama iskreno je pisala o psihičkim posljedicama. Osjećaju praznine zbog gubitka majke, pritisku društva pitanjima poput "kada ćeš imati dijete“, te borbi da se čuje njezin glas. Tijekom procesa optužbi protiv Alvesa, mediji su je izložili velikoj kritici. Ona je priznala da su je “najgori komentari” pogodili, da joj je često nedostajalo poštovanje i da je bila predmet ogovaranja i optuživanja.

Ljubavna priča koja je intrigirala svijet

Sudbinski susret s Danijem Alvesom dogodio se 2015. godine, kada ih je upoznao zajednički prijatelj. U to vrijeme, Alves je bio na vrhuncu slave kao igrač Barcelone. Njihova veza brzo je postala ozbiljna, iako je Sanz u početku oklijevala s idejom braka. Slavni nogometaš bio je uporan te ju je, prema medijskim napisima, zaprosio čak tri puta prije nego što je konačno pristala.

Par se vjenčao 2017. godine na tajnoj i intimnoj ceremoniji na Ibizi, daleko od očiju javnosti. Njihov brak djelovao je idilično, a Joana je često pružala podršku suprugu tijekom njegove karijere, prateći ga od Juventusa do povratka u Barcelonu. Međutim, ta je idila bila predodređena za tragičan kraj.

Slom bajke

Svijet Joane Sanz srušio se krajem 2022. i početkom 2023. godine. Dana 30. prosinca 2022., Dani Alves optužen je za silovanje 23-godišnje žene u WC-u elitnog noćnog kluba Sutton u Barceloni. Nekoliko tjedana kasnije, uhićen je i pritvoren bez mogućnosti jamčevine zbog opasnosti od bijega u rodni Brazil, koji nema ugovor o izručenju sa Španjolskom.

Za Joanu je to bio dvostruki udarac. Samo tjedan dana prije Alvesova uhićenja, preminula joj je majka. U jednom je trenutku ostala bez, kako je sama rekla, "dva stupa svog života". U početku je javno stala uz supruga, objavivši njihovu zajedničku fotografiju s porukom "Zajedno". Medijima je govorila kako joj njezin suprug nikada nije iskazao nepoštovanje.

Međutim, kako je istraga napredovala, a Alves mijenjao svoj iskaz – od potpunog nijekanja da poznaje žrtvu do priznanja preljuba uz tvrdnju da je odnos bio konsenzualan – njezin se stav počeo mijenjati. Pritisak javnosti i bol zbog izdaje postali su preveliki.

Emotivno pismo i ključno svjedočenje

U ožujku 2023., Joana je objavila dirljivo, rukom pisano pismo koje je jasno signaliziralo kraj njihove veze. U njemu je napisala: "Odabrala sam za životnog partnera osobu koja je u mojim očima bila savršena... Toliko mi je teško prihvatiti da me ta osoba mogla slomiti na tisuću komadića." Pismo je zaključila snažnom porukom o samopoštovanju:

"Volim ga i uvijek ću ga voljeti. Tko kaže da se ljubav zaboravlja, ili se zavarava ili nije istinski volio. Ali ja volim sebe, poštujem sebe i cijenim sebe puno više. Opraštanje olakšava, stoga zadržavam čaroliju i zatvaram poglavlje svog života koje je započelo 18. 5. 2015."

Njezin konačni preokret dogodio se na suđenju u veljači 2024. godine. Iako tehnički još uvijek u braku s njim, njezino desetominutno svjedočenje bilo je presudno za tužiteljstvo. Mirno i sabrano, izjavila je sudu da se Alves te kobne noći vratio kući "jako pijan, zaudarajući na alkohol". Opisala je kako se "zabio u nekoliko komada namještaja i srušio na krevet", dodajući da zbog stanja u kojem je bio nije željela razgovarati s njim. Time je potkopala njegovu obranu da nije bio pod utjecajem alkohola.

Život nakon presude i pogled u budućnost

Dani Alves je na kraju proglašen krivim i osuđen na četiri i pol godine zatvora. Nekoliko trenutaka nakon objave presude, Joana Sanz je na svom Instagram profilu objavila fotografiju na kojoj sjedi sa zadovoljnim osmijehom na licu, šaljući jasnu poruku da je spremna krenuti dalje.

Iako je proces razvoda, koji je pokrenula još 2023., kompliciran i još uvijek traje, Joana je pokazala iznimnu snagu i otpornost. Nastavila je graditi svoju uspješnu karijeru u modnoj industriji, dokazujući da je mnogo više od supruge poznatog nogometaša. Njezina priča postala je inspiracija mnogima – priča o gracioznosti pod pritiskom, o pronalasku vlastitog glasa usred kaosa i o nepokolebljivoj potrazi za uspjehom pod vlastitim uvjetima, daleko od sjene tuđih pogrešaka.

