Sjećate li se ovoga? Thompson, Mamić i Rojs u cajkaroškom klubu u središtu Zagreba

Prije točno 14 godina, u samom središtu Zagreba, svoja je vrata otvorio noćni klub H20 koji je ubrzo postao jedno od najpoznatijih i najposjećenijih mjesta na domaćoj klupskoj sceni. Od prvog dana okupljao je predstavnike estrade, političare, sportaše i poduzetnike.

Zvjezdano otvorenje i kum Zdravko Mamić

Glavne zvijezde večeri bili su vlasnici kluba, Mateo Šarić i Ivan Lončar, a posebnu pažnju izazvalo je i pojavljivanje kuma kluba - Zdravka Mamića.

Tko je sve stigao na otvorenje i kakva je atmosfera vladala te večeri - pogledajte u našoj galeriji.