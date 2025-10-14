Da, to je ona - Maca Maradona! Najbolja ikad napravila zaokret: 'Neka ih bude sram i stid'

Gošća ovotjedne "Karijere nakon karijere" najbolja je nogometašica u hrvatskoj povijesti Marija Matuzić, poznata kao "Maca Maradona".

Nije mi žao, ja sam sretna što igram sada još uvijek ovako, a njih neka bude sram i stid da su se tako ponijeli prema ženskoj legendi, a na pozicije su došli drugi koji su malo igrali, niti su igrali pa su tamo gdje im nije mjesto. Maca Maradona u Karijeri nakon karijere.

On je živa legenda koja i u 65. godini života ne pomišlja objesiti kopačke o klin. Već je s 12 godina otkrila je nogomet, ljubav koja će joj obilježiti cijeli život. Iz rodne Duge Rese preselila se u Zagreb i tamo je nakon kratkih epizoda u ŽNK Loto Zagreb i ŽNK Zagreb, 1978. godine prešla u ŽNK Dinamo-Maksimir.

U Dinamu je provela nevjerojatne 32 godine, sve do 2010., postavši kapetanica i istinski simbol kluba. U karijeri je odigrala oko 1500 utakmica i postigla, prema nekim izvorima, više od 1500 golova – brojku na kojoj bi joj pozavidjeli i najveći svjetski napadači. Njezin talent prepoznat je i izvan granica tadašnje države. Nadimak Maca Maradona zaradila je još kao tinejdžerica u Italiji, gdje su novinari bili zadivljeni njezinom tehnikom i kontrolom lopte, uspoređujući je s argentinskim virtuozom Diegom Maradonom, koji je ujedno i njezin najveći nogometni uzor.

Velika karijera

Igrala je za reprezentaciju Jugoslavije (14 nastupa), a kasnije je bila i kapetanica hrvatske reprezentacije, za koju je upisala više od 20 nastupa. Posljednju utakmicu odigrala je 2000. godine s 39 godina. Osvojila je više od 20 trofeja, uključujući deset naslova prvakinje države (šest jugoslavenskih i četiri hrvatska).

Unatoč legendarnom statusu, nogomet Mariji Matuzić nije donio financijsku sigurnost pa je sada zaposlena u ustanovi za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom URIHO u Zagrebu. A uz posao nogomet je ostao važan dio njezinog života i još uvijek je aktivna u Viktoriji iz Slavonskog Broda.

"Ja još uvijek igram, ali ne, nisam više aktualna, jednostavno to nije kao prije. Imam svoje dečke gdje igram non-stop i to mi je dovoljno", istaknula je na početku i otkrila kako sada izgleda njen život:

"Radim, još radim. Imam svoj posao u firmi URIHO i kad završim svoj posao normalno treniram. Nisam izišla iz toga. Treniram i igram s dečkima."

'Zaboravili su legendu'

U nastavku razgovora otkrila je i da je jako razočarana Hrvatskim nogometnim savezom koji je na nju zaboravio nakon karijere, o čemu više možete pročitati OVDJE.

"Oni su zaboravili legendu ženskog nogometa. Ne pitaju, nisu mi ponudili neki posao u nogometu, nego tamo zalutaju neki drugi ljudi kojima uopće nije tamo mjesto", poručila je Maca Maradona.

Bila je davno, u 70-im godinama prošlog stoljeća, trenerica ŽNK Dinama, i tvrdi da joj nije žao što nije duže bila u toj profesiji.

"Nije mi žao, ja sam sretna što igram sada još uvijek ovako, a njih neka bude sram i stid da su se tako ponijeli prema ženskoj legendi, a na pozicije su došli drugi koji su malo igrali, niti su igrali pa su tamo gdje im nije mjesto. Ali ima nas svakakvih. Netko to može, a ja ne bih mogla ako nešto ne zaslužujem i ako nisam to napravila što jesam", rekla je.

Mirovina pa rekord

Pred njom je i novi cilj – obaranje Guinnessovog rekorda za najstariju aktivnu nogometašicu, koji trenutno drži Australka Lorraine Peel sa 66 godina. S obzirom na njezinu vitalnost, taj se cilj čini itekako dostižnim.

"Pa to je teško sad u ovom času reći, ali nikad ne reci nikad. Možda i da", poručila je.

Maca Maradona se nakon vrhunca igračke karijere morala zaposliti jer nogomet nije ono primarno od čega može živjeti.

"Nije bilo dugo, pa nije ni sada, vjerujte mi. Sad je još gore", priznala je Marija Matuzić, koja sljedeće godine ide u mirovinu.

"Za godinu dana ću ići u mirovinu, imat ću puno staža. Kakva je bit će moja mirovina i to sam zaslužila, a njih neka bude stid i sram da nisam dobila sportsku mirovinu, gdje sam sve dala i gdje sam tražila. Ja ne tražim ne znam što, ali da dobijem tisuću eura, 50 ili 500 eura, ali to je moje. Ja sam dala puno nogometu, a nisam ništa dobila. A i njih neka bude stid i sram" zaključila je.

