Dalićevih 100! Znate li koja je najveća pobjeda i najveći poraz najboljeg hrvatskog izbornika?

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić u četvrtak će protiv Češke u Pragu voditi 100. utakmicu na klupi "Vatrenih".

Dalićeva priča na klupi "Vatrenih" počela je 9. listopada 2017. protiv Ukrajine, a jubilarna stota utakmica protiv Češke bit će 9. listopada 2025.

"Veliki je ponos i čast za mene da sam prvi izbornik koji je vodio sto utakmica. Počelo je 9. listopada 2017., moja prva utakmica, nekakva je lijepa simbolika, 9. listopad 2025. - stota utakmica. Čast, ponos i zaista sam presretan. Nisam mogao ni sanjati da ću tako nešto doživjeti," poručio je Dalić, rekorder po dugovječnosti na klupi hrvatske vrste.

Od Kijeva do Praga Dalić je "potpisao" neke od najvećih utakmica u povijesti hrvatskog nogometa, osvojio je tri medalje, rušio bivše svjetske prvake Brazil, Argentinu, Englesku, Francusku...

U dosadašnjih 99 nastupa upisao je 50 pobjeda, 25 remija i 24 poraza.

Legendarni, nažalost pokojni, Miroslav Blažević je na 73 "vatrena" ogleda, Slaven Bilić je reprezentaciju vodio 65 puta, Ante Čačić i Zlatko Kranjčar po 25 puta, Otto Barić 24....

Najveća Dalićeva pobjeda je 7-0 protiv Gibraltara u lipnju ove godine, a najveći poraz stigao je u Ligi nacija, kad je Španjolska 6-0 pobijedila Hrvatsku samo dva mjeseca nakon srebra u Rusiji.

O tome koji su mu najdraži, a koji najteži trenuci u reprezentaciji nedavno je otkrio u razgovoru za Sportski mikrofon.

"Najemotivnije je bilo 2018., posebno utakmica s Danskom na jedanaesterce i polufinale protiv Engleske. Posebni su i trenuci iz Katra, pobjeda protiv Brazila i bronca. S druge strane, najteže je bilo izgubiti finale u Rusiji od Francuske te finale Lige nacija u Rotterdamu protiv Španjolske na penale, to i dalje peče," otkrio je.

Dalić je reprezentaciju preuzeo u listopadu 2017. nakon šokantnog remija Hrvatske i Finske (1-1) na Rujevici poslije kojeg su čelnici HNS-a pokazali izlazna vrata Anti Čačiću. Preuzeo je reprezentaciju u teškom trenutku kada je pogled prema Rusiji bio maglovit. Bez treninga, praktički s jednim sastankom uspio je razbuditi igrače i dva dana kasnije izboriti ključnu pobjedu u Ukrajini (2-0), a potom preko dodatnih kvalifikacija i Grčke izvadio vizu za World Cup.

U Rusiji su "Vatreni" šokirali" svijet doguravši do finala. Na putu do svjetskog srebra Hrvatska je u skupini pobijedila Nigeriju (2-0), Argentinu (3-0) i Island (2-1), u osmini finala je nakon jedanaesteraca pobijedila Dansku, a u četvrtfinalu Rusiju, da bi u polufinalu bila bolja od Engleske nakon produžetaka (2-1). "Vatreno ludilo" u finalu su zaustavili Francuzi pobijedivši sa 4-2.

Nakon 'ruskog ljeta za pamćenje', uslijedilo je otvaranje Lige nacija i poraz od Španjolske (0-6) koji će ostati upisan kao najteži poraz u povijesti hrvatske vrste.

Pod Dalićevim vodstvom hrvatska reprezentacija je osvojila i brončanu medalju na SP-u u Katru 2022. godine. "Vatreni" su u Dohi dočekali kraj turnira. Nisu, na žalost, ponovili plasman u finale, ali u Zagreb su se vratili kao pobjednici, osvojivši broncu poslije velike pobjede nad Marokom (2-1) u utakmici za treće mjesto.

Godinu dana kasnije stiglo je još jedno odličje, srebro Lige nacija. Unatoč nevjerojatnoj podršci s tribina, Dalićevi izabranici ostali su korak do cilja. Šanjolska reprezentacija osvojila je treće izdanje Lige nacija pobjedom nad Hrvatskom boljim izvođenjem jedanaesteraca (5-4) u finalu odigranom pred 40.000 gledatelja na stadionu Feijenoord 'De Kuip' u Rotterdamu. Nakon 120 minuta igre nije bilo pogodaka.

DALIĆEVIH 100:

Prva utakmica: Ukrajina - Hrvatska 0-2 (9. listopada 2017.)

Stota utakmica: Češka - Hrvatska (9. listopada 2025.)

Najveća pobjeda: 7-0 protiv Gibraltara u kvalifikacijama za SP 2026.

Najveći poraz: 0-6 protiv Španjolske u Ligi nacija 2018.

Broj medalja: 3 - dva srebra i bronca

Najveći uspjesi: srebro na SP-u 2018. u Rusiji, bronca na SP 2022. u Katru, srebro u Ligi nacija 2023.

Sudjelovanja na SP: 2

Sudjelovanja na EP: 2

