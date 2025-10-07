Zlatko Dalić prelomio i donio veliku odluku! Ovo je recept za utakmicu istine

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić suočava se s izazovima uoči utakmice protiv Češke, no situacija u momčadi napokon se stabilizira. Naime, jedan od ključnih igrača, Mateo Kovačić, tek će po prvi put biti na raspolaganju izborniku Daliću tijekom kvalifikacija u Pragu.

Kovačić je bio izvan igre zbog ozljede, a njegov povratak definitivno je važan za veznu liniju Hrvatske. S druge strane, i Joško Gvardiol, iako je prisutan, odigrao je tek jednu utakmicu u kvalifikacijama, što je dodatno otežalo izbornikov zadatak u sastavljanju momčadi koja mora pokazati svoju snagu i uigranost.

Bez obzira na ove poteškoće, Dalić je prelomio i donio veliku odluku. Ne planira promjene na desnom boku, a za utakmicu protiv Češke ne priprema ni nove napadačke varijante. Dalić, iako su problemi s ozljedama utjecali na njegov plan, vjeruje u kvalitetu svojih igrača i spreman je napraviti sve što je potrebno kako bi Hrvatska nastavila s pozitivnim rezultatima u kvalifikacijama. U potpunosti vjeruje prokušanim snagama i s njima kreće u najveću bitku ovih kvalifikacija. Na terenu će se pojaviti stabilna momčad koja ima iskustva u ovakvim utakmicama.

Vjeruje se da će izbornik ponovno izvesti provjerene snage: Livaković – Jakić, Šutalo, Ćaleta-Car, Gvardiol – P. Sučić, Modrić – Mario Pašalić, Kramarić, Perišić – Budimir. Umjesto ozlijeđenog Stanišića, šansu bi trebao dobiti Jakić, a jedina prava dvojba ostaje napadač, Budimir ili Ivanović u špici. pretpostavljamo da će Budimir startati od prve minute kao udarna špica. Naravno da postoje argumenti i za Ivanovića jer Česi moraju napadati pa će biti nešto više prostora, a on je sjajan na tom otvorenom prostoru. S Budimirom dobivamo igrača koji je u stanju primiti svaku loptu, sačuvati ju i predati je kvalitetno suigračima, zabiti iz polušanse ili iz skoka. Budimir je iskusniji i bliži sam tome da će on igrati.

Što se tiče Ćaleta-Cara, u klubu ne briljira, no Dalić mu još vjeruje, iako konkuriraju Pongračić, Erlić i mladi adut Vušković. Hrvatska bi i s bodom bila jako blizu Mundijalu, ali pobjeda bi sve riješila – baš onako kako izbornik priželjkuje za svoj jubilej. Portal Net.hr pisao je o tome jutros.

Očekuje se da će reprezentacija ponuditi visoki tempo i odlučnost, što je nužno za uspjeh protiv Češke u ključnoj utakmici Hrvatske za plasman na SP 2026. Češka nogometna reprezentacija također ima ambiciju osigurati mjesto na sljedećem velikom natjecanju.

Hrvatska reprezentacija vrlo je blizu osigurati mjesto na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Izbornički tandem Zlatka Dalića i njegovih igrača odlično se snalazi u kvalifikacijama za nadolazeći Mundijal. Nakon što su odigrali četiri utakmice od ukupno osam, Vatreni su već ostvarili značajan korak prema cilju, pokazavši impresivnu formu i odlučnost na putu prema svjetskoj smotri.

Mogući sastav Hrvatske za Češku: Livaković – Jakić, Šutalo, Ćaleta-Car, Gvardiol – P. Sučić, Modrić – Mario Pašalić, Kramarić, Perišić – Budimir.

