Povratak češkog napadača nakon četiri godine: Pred utakmicu s Hrvatskom pohvalio Modrića!

Češki napadač Matej Vydra (33) nakon četiri godine pauze vratio se u reprezentaciju za utakmice protiv Hrvatske i Farskih Otoka u nastavku kvalifikacija za SP 2026.

Napadač Viktorije Plzen četiri godine je izbivao iz reprezentacije. Izbornik Ivan Hašek pozvao je Vydru za utakmice u rujnu, ali se ozlijedio, no sada je spreman.

'Bilo je to neugodno razdoblje, imao sam ozljedu koljena, bilo je teško i na početku u Plzenu, nije mi išlo. Forma mi se poboljšava. Dajem sve od sebe na terenu,' prenosi njegovu izjavu češki dnevnik Blesk.

Vydra za Viktoriju igra od 2022. godine, a prije toga je nosio dres Banik Ostrave, Udinesea, Club Bruggea, te engleskih klubova Watforda, WBA, Readinga, Derby Countyja i Burnleyja.

Za reprezentaciju je sakupio 46 nastupa i sedam golova, a trenutačno je drugi najstariji igrač u češkoj vrsti, stariji je samo novopečeni reprezentativac Jan Chramost iz Jabloneca.

"Olakšanje je što nisam najstariji. Srećom, Chram je ovdje," dodao je.

Vydra je na novinarskoj konferenciji češke vrste dobio i pitanje o Luki Modriću.

"Imam 33 godine i ponekad ne želim ustati iz kreveta. Skidam kapu igračima poput njega što su pokazali da mogu igrati tako dugo. Još uvijek imaju želju," dodao je.

Češka je trenutačno druga u skupini sa 12 bodova koliko ima i Hrvatska uz bolju razliku pogodaka i susret manje. Česi su svjesni kako im je ogled protiv "Vatrenih" zadnja prilika za ostanak u borbi za prvu poziciju koja direktno vodi na World Cup.

"Znamo da je to mega važna utakmica. Vidio sam reprezentativnu kampanju 'Vjerujemo'. Dakle, vjerujemo da to možemo," dodao je Vydra.

