Pogledajte što se događa u hrvatskom susjedstvu, svi su izašli na ulice i imaju jedan cilj

Uoči utakmice između Italije i Izraela u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. koja se u utorak igra na stadionu Friulu u Udinama, u središtu grada održavaju se propalestinski prosvjedi.

Propalestinski marš u organizaciji Odbora "Udine za mir" krenuo je s Piazzale della Repubblica i nastavio do Piazze Primo Maggio.

Organizatori prosvjede nazivaju "mirnom i uključivom" inicijativom, međutim vlasti ne skrivaju zabrinutost zbog mogućih "rizika za sigurnost ljudi i imovine".

Foto: Riccardo Modena/lapresse/shutter/shutterstock Editorial/profimedia

Foto: Ansa/afp/profimedia

Foto: Riccardo Modena/lapresse/profimedia

Prosvjednci su izvikivali "Slobodna Palestina, slobodna Palestina," traživši izbacivanje Izraela iz svih nogometnih natjecanja.

Organizatori su nastavili s prosvjedom čak i nakon što su vlada Benjamina Netanyahua i militantna skupina Hamas dogovorili sporazum o prekidu vatre koji je uključivao oslobađanje preostalih živih izraelskih talaca i povratak palestinskih zatvorenika.

Foto: Riccardo Modena/lapresse/shutter/shutterstock Editorial/profimedia

"Primirje je dobra stvar jer zaustavlja pokolj. Ali koji su uvjeti? Gdje je glas palestinskog naroda u sporazumu," pitaju se prosvjednici.

Puno zabrana

Talijanski nogometni savez je objavio kako je za utakmicu prodano nešto više od 9.000 ulaznica, što je znatno manje od smanjenog kapaciteta od 16.000. Lokalne vlasti izdale su niz ograničenja, uključujući zatvaranje ulica i ograničenja parkiranja, te postavile betonske barijere oko stadiona kako bi stvorile sigurnosne zone.

Foto: Riccardo Modena/lapresse/shutter/shutterstock Editorial/profimedia

Foto: Michele Novaga/afp/profimedia

Posluživanje hrane i pića u staklenim, keramičkim ili limenim posudama zabranjeno je na dan utakmice, a vanjski namještaj morao se ukloniti iz vanjskih javnih objekata.

Neki vlasnici trgovina odlučili su držati rolete spuštene cijeli dan, dok će drugi zatvoriti tek poslijepodne kada počne prosvjed. Stanovnici se boje da bi se prosvjedi mogli pretvoriti u nerede kao što je to bio slučaj u drugim talijanskim gradovima i ne sviđa im se atmosfera visoke sigurnosti u inače mirnom gradu.

Foto: Riccardo Modena/lapresse/shutter/shutterstock Editorial/profimedia

Foto: Riccardo Modena/lapresse/shutter/shutterstock Editorial/profimedia

Talijanski izbornik Gennaro Gattuso kazao je nekoliko sati prije utakmice za radio Rai 1 kako su navijalči koji će doći večers na utakmicu za njega heroji.

"10.000 ljudi večeras na stadionu vrijede mi 30.000 ili 40.000. Oni su heroji. Zaslužuju čestitke čak i zato što su došli na ovu utakmicu, koju je smatrano nemoguće gledati i gdje se moglo dogoditi bilo što. Nadamo se da ćemo im pružiti pobjedu," kazao je Gattuso.

Azzurri u lošoj situaciji

Italija se trenutačno nalazi na drugom mjestu skupine I s malo izgleda za direktan plasman na SP.

"Azzurri" trenutačno imaju šest bodova manje od vodeće Norveške koja ima i susret više. Italija bi pobjedom protiv Izraela stigla na tri boda zaostatka dva kola prije kraja.

Norveška u idućem kolu igra protiv Estonije, dok Italija putuje u Moldaviju. U slučaju da obje ekipe ostvare pobjede uoči zadnjeg kola i njihovog međusobnog ogleda na San Siru Norveška bi imala tri boda više i daleko bolju razliku pogodaka. Trenutačno je na +26, a Italija na 7. Podsjetimo, u slučaju istog broja bodova gleda se ukupna razlika pogodaka.

