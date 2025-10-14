Afera koja je šokirala Srbiju: Transrodna osoba ucjenjivala bivšeg nogometaša Zvezde?

Srpski nogomet šokirala je afera nakon što se u javnosti pojavila informacija da je bivšeg nogometaša Crvene zvezde Vujadina Savića ucjenjivala transrodna osoba A. K. (21).

Kurir doznaje da je transrodna osoba uhićena zbog sumnje da je Savića ucjenjivala privatnim snimkama i fotografijama.

"A. K. je određen pritvor od 30 dana zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao utjecati na manipulaciju dokazima. Navodno je iznos za koji je ucjenjivala Savića oko 50.000 eura. U sklopu akcije pretresen je i stan A.K. kako bi se prikupili dokazi", piše Kurir.

Savić, bivši nogometaš Zvezde, koji je donedavno bio pomoćnik trenera te beogradske momčadi, napustio je nedavno klub, a kao razlog rastanka navedeni su "osobni razlozi".

Savić je odmah nakon igrače karijere počeo trenersku i bio je dio stručnog stožera nekoliko trenera Zvezde.

POGLEDAJTE VIDEO: Čitatelji odlučili: Evo koji vas je igrač najviše oduševio u utakmici protiv Gibraltara