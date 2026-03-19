Orban nikad žešće o ultimatumu Ukrajini, poslao ucjenu: 'Jednostavno je...'

Mađarska, koja blokira isplatu europskog zajma Ukrajini u iznosu od 90 milijardi eura, neće posustati dok Kijev ne obnovi opskrbu ruskom naftom kroz naftovod Družba, ponovio je Viktor Orban u četvrtak.

"Stav Mađarske je vrlo jednostavan: pomoći ćemo Ukrajini kad budemo imali naftu, koju oni blokiraju", rekao je mađarski premijer novinarima po dolasku na europski samit u Bruxellesu.

"Dotad ne možemo podržati nijedan prijedlog u korist Ukrajine", nastavio je.

U prosincu je Viktor Orban pristao da EU Ukrajini odobri zajam od 90 milijardi eura, uvjetujući, zajedno sa Slovačkom i Češkom, da u zajmu ne sudjeluje.

Kijevu su ta sredstva nasušna za financiranje rata protiv Rusije u 2026. i 2027. godini.

Uvjeti Mađarske

No mađarski čelnik, jačeg nacionalističkog stava nego ikad otkako je počela izborna kampanja za parlamentarne izbore 12. travnja, sve je doveo u pitanje.

Kategorički odbija pristati na njegovu isplatu osim ako se ne nastavi isporuka ruske nafte Mađarskoj putem naftovoda Družba koji prolazi Ukrajinom.

Naftovod je oštećen u ruskim zračnim napadima 27. siječnja, a Budimpešta optužuje Kijev da odugovlači s njegovim vraćanjem u funkciju.

"Nema nafte, nema novca", upozorio je Orban već ranije ovog tjedna.

Stav je to koji osuđuje nekoliko drugih sudionika samita, koji žele izvršiti pritisak na Orbana i optužiti ga da ne ispunjava svoje obaveze.

"On koristi Ukrajinu kao oružje u svojoj izbornoj kampanji, a to nije ispravno. Imali smo dogovor", reagirao je finski premijer Petteri Orpo prije početka sastanka.

POGLEDAJTE VIDEO: Ruska nafta stiže na Krk? Plenković ne otkriva hoće li popustiti Orbanu: 'Vidjet ćemo'