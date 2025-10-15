EVO KADA JE DERBI /

Iznenadna promjena u HNL-u: Dinamo neće igrati kad je planirano!

Foto: Slobodan Sandic/pixsell

Mijenja se i termin derbija s Rijekom

15.10.2025.
22:25
Sportski.net
Slobodan Sandic/pixsell
Nakon reprezentativne pauze, domaći se nogomet vraća punom snagom, idućeg vikenda ponovno kreće SuperSport HNL. Na rasporedu je 10. kolo, a najveći okršaj čeka nas u subotu od 18 sati, kada će Dinamo na Maksimiru ugostiti Osijek. Dan poslije, u nedjelju od 16 sati, Hajduk gostuje kod Istre 1961 na Aldo Drosini.

Uoči povratka prvenstva, HNS je potvrdio i promjene termina Dinamovih sljedećih utakmica.

Tako će "Modri" u 11. kolu umjesto u nedjelju, 26. listopada, gostovati kod Vukovara dan kasnije, u ponedjeljak, 27. listopada, s početkom u 18 sati.

Mijenja se i termin derbija s Rijekom, umjesto u petak, 31. listopada, susret će se odigrati dan kasnije, u subotu, 1. studenog, s početkom u 16 sati.

