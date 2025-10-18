Bayern i dalje stopostotan. Kovač požutio

Borussia Dortmund bivšeg izbornika Hrvatske nogometne reprezentacije Nike Kovača poražena je u Der Klassiker od strane Bayern Münchena 2:1. Golove za Bavarce postigli su Harry Kane u 22. minuti i Michael Olise u 79., dok je za Borussiju u 84. minuti poentirao Julian Brandt.

Niko Kovač je dobro postavio igru Borussije, ali je nepreciznost njegovih napadača skupo koštala "Žuto-crne". Harry Kane je dugom loptom bio začetnik akcije iz koje je Bayern u 79. minuti došao do drugog pogotka. No, nakon ubačaja Luisa Diaza s lijeve strane loše je pred golom reagirao Jobe Bellingham, koji nije uspio izbiti loptu već ju je Michael Olise u klizećem startu odbio u mrežu. Julian Brandt je u 84. minuti iskoristio ubačaj Juliana Ryersona i smanjio na 2-1, ali Borussia nije uspjela do kraja dvoboja doći do izjednačenja i izbjeći prvi poraz u sezoni.

Sudac Dankert je imao dosta posla na utakmici budući da je bilo 29 faulova pa i ne čudi da je igračima Bayerna dodjelio jedan, a igračima Borussije tri žuta kartona, a osim igrača požutio je i sam Kovač. Ovim rezultatom se Bayern zadržao na prvom mjestu Bundeslige sa stopostotnim učinkom postigavši pritom 27 pogotka u sedam utakmica.

Kovačeva Borussija je pak na četvrtom mjestu s 14 osvojenih bodova.

