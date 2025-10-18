Zanimljiv sportski vikend pred nama: Od najvećih nogometnih derbija do MMA spektakla!

Pred nama je još jedan vikend ispunjen sportskim uzbuđenjem — od nogometa i tenisa do MMA spektakla i Formule 1. Ljubitelji sporta neće skidati pogled s malih ekrana jer nas danas i sutra očekuje niz velikih okršaja diljem Europe i svijeta.

KSW 111 gledajte uživo na Voyo u subotu 18. listopada

Subota: Povratak klupskog nogometa

Nakon reprezentativne pauze, subota donosi povratak klupskog nogometa.

Dnevni sportski program otvara Premier liga u 13:30, kada Nottingham Forest dočekuje Chelsea (Arena Sport), dok pola sata kasnije Sevilla igra protiv Mallorce.

Od 15:30 na Sport Klubu kreće njemačka Bundesliga – s posebnim naglaskom na susret Mainz – Bayer Leverkusen, a nogometni vrhunac dana stiže u 18:30 kada se igra najveći njemački derbi – Bayern München protiv Borussije Dortmund.

Na domaćim travnjacima, Max Sport donosi sraz Slaven Belupa i Rijeke (15:30), a zatim i derbi kola između Dinama i Osijeka u 18 sati.

Španjolska i talijanska liga nude bogat program kada Barcelona dočekuje Livakovićevu Gironu (16:15), dok u Madrid stiže Osasuna s Budimirom u momčadi. U Italiji večer zaključuje spektakl Roma – Inter.

U Engleskoj vrijedi izdvojiti Manchester City – Everton (16:00) i Fulham – Arsenal (18:30). U Francuskoj ligi igraju Marseille – Le Havre. Sve preostale prijenose možete gledati na programima Arena Sport televizije

POGLEDAJTE VIDEO: Voyo vam donosi novu večer vrhunskih borbi, KSW u Češkoj i PFL u Ruandi

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Borilački spektakli na Voyo

Za ljubitelje borilačkih sportova, subotnja večer donosi pravu poslasticu — KSW 111 Gala večer s dva meča za pojas i niz uzbudljivih okršaja.

Ekskluzivni prijenos dostupan je na Voyo platformi od 19 sati. Paralelno s time, u Ruandi se održava polufinale prvog PFL Africa turnira, s početkom u 18 sati.

PFL Africa iz Ruande gledajte UŽIVO 18. listopada na Voyo

Tenis i Formula 1 za kraj dana

U večernjim satima, na Sport Klubu (20:00) gledamo teniski klasik – Carlos Alcaraz protiv Jannika Sinnera u Saudijskoj Arabiji.

Sportski dan završava u Americi, gdje je na rasporedu sprint utrka Formule 1 (19:00), dok su kvalifikacije za glavnu utrku na programu u 23 sata.

Max Verstappen kreće s pole positiona sprint utrku i lovi novu pobjedu.

Nedjelja: Dan derbija i završnica sportskog vikenda

Nedjeljni program donosi pregršt uzbuđenja.

U Italiji, Juventus Igora Tudora gostuje kod Baturine i Coma već od 12 sati, dok u Engleskoj dan obilježava veliki derbi Liverpool – Manchester United (17:30).

U Serie A slijedi duel Atalante Ivana Jurića i Lazija (18:00), te večernji klasik Milan – Fiorentina (20:45).

U Španjolskoj, Real Madrid od 21:00 gostuje kod Getafea u borbi za nova tri boda.

U HNL-u se igraju utakmice Istra 1961 – Hajduk (16:00) i Gorica – Varaždin (18:15), dok njemačka Bundesliga nudi dvoboje Freiburg – Eintracht (15:30) i St. Pauli – Hoffenheim (17:30).

Završnica vikenda u znaku Formule 1 i NFL-a

U večernjim satima selimo se ponovno u Ameriku, gdje se vozi Velika nagrada Austina (21:00, Sport Klub).

Na Areni Sport slijedi bogat NFL program, s prijenosima od 19, 22 i 2 sata ujutro.

Vikend zatvara spektakularni susret San Francisco 49ers – Atlanta Falcons.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon reprezntativne pauze vraća se HNL: Evo kako treneri najavljuju svoje prve utakmice