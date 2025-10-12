UEFA sprema revoluciju: Kvalifikacije za Euro postaju poput Lige prvaka

UEFA razmatra veliku reformu kvalifikacija za Euro i Svjetsko prvenstvo, jer su zbog proširenja broja sudionika izgubile uzbudljivost i zanimanje gledatelja. Kako piše The Times, cilj je vratiti draž natjecanju uvođenjem novog formata po uzoru na Ligu prvaka.

Novi sustav donio bi više međusobnih okršaja najjačih reprezentacija, ali i priliku manjima da i dalje igraju protiv velikih. U razmatranju je i uključivanje Lige nacija u kvalifikacijski proces.

UEFA uskoro planira “veliki pregled” sadašnjeg sustava, a model po uzoru na Ligu prvaka trenutačno ima najviše šanse za usvajanje. Ideja je jednostavna – kvalifikacije moraju ostati pravedne za sve, ali i ponovno postati atraktivne za gledatelje i navijače.

