Mahir je za svoju večeru osvojio 70 bodova: 'Večera je ispala fantastično, gosti su bili super'

Prvi dan novog tjedna 'Večere za 5' u Zagrebu kuhao je glazbenik Mahir Kapetanović, kojem su na večeru stigli voditeljica trgovine Nataša Manjarić, studentica i radnica u jednom pozivnom centru Lukrecia Pernar, elektroinstalater Marko Cvitanović te kipar Petar Hranuelli. Za svoju večeru osvojio je 70 bodova, 33 za pripremljena jela, te 37 za atmosferi na večeri.

Foto: RTL

Mahir je pripremao predjelo naziva 'Krokečci i umaklije', glavno jelo 'Macalao Valenciano Sanchez' te desert 'Twistyramisu', a pripremu je započeo predjelom – popečcima od krumpira s umacima. Slijedila je priprema deserta - tiramisua s kremom od pistacija. „Ja jako volim pistacije, a ne jedem ih često pa zašto ne spojiti ugodno s korisnim“, komentirao je domaćin tijekom pripreme.

Foto: RTL

Glavno jelo pripremao je posljednje, a riječ je bila o pečenom bakalaru s rižom, porilukom, paprikama, celerom i jabukom. „Joj, bakalar, samo ne to“, komentirala je Nataša gledajući popis sastojaka.

Foto: RTL

„Iskreno, jako sam uzbuđena zbog tog prvog ulaska u tuđi stan i mislim da je prvenstveno taj prvi dojam koji ostavlja kandidat najbitniji“, komentirala je Lukrecia, koja je smatrala kako je prvom domaćinu izazovnije pripremiti večeru jer još ne zna tko mu stiže u goste i što može očekivati. „Ma to je kao kad nastupaš - samo da krene i sve ostalo nije bitno“, ležerno je komentirao Mahir.

Nataša je prva stigla domaćinu i na poklon mu donijela svježe pripremljene kolačiće breskvice. „Kad sam ušla u stan odmah se osjetio jaki miris bakalara, što sam se nadala da neće biti, ali bilo je“, komentirala je Nataša.

Foto: RTL

Gosti su se polako okupljali, upoznavali i nazdravili prije večere. „Na prvi pogled me oduševilo što je prijateljski raspoložen“, rekla je Lukrecia. Kad su se gosti smjestili, Mahir im je poslužio predjelo 'Krokečci i umaklije'. „Dekoracije su mi bile vrhunske“, rekla je Nataša i priznala kako prije nije susretala muške kuhare koji su toliko pažnje posvećivali dekoracijama, a Petar dodao: „Svaka čast, dobar je okus, slaže se sve sa svime što se kombinira.“

Ipak, nekima je predjelo bilo preobilno pa je Lukrecia komentirala kako će se ipak malo prištedjeti za glavno jelo. „Razmišljala sam je li količina uvjet za moju ocjenu i zaključila sam da je. Predjelo je nešto čime se počinje i ne bi se trebao najesti od predjela pa da si do glavnog jela već sit“, zaključila je.

Glavno jelo naišlo je na miješane recenzije. „Nespojivi su mi svi ti okusi, ne ide jedno s drugim. Ako se makne riba imaš običan rižoto od povrća, a riba mu je baš bila suha i taj miris i okus bakalara nespojivo, ne ide“, komentirala je Nataša, a Petar rekao: „Riža kao riža, a riba je bila odlično pečena, eventualno je nedostajalo malo maslinovog ulja, pošto sam ja Dalmatinac, ja bez maslinovog ulja ne mogu živjeti.“

Desert se svidio svima, a posebno Lukreciji koja je domaćina zamolila još jednu porciju tiramisua. „Večera kao večera je bila u redu, Mahir je bio dobar domaćin, dobro je to sve napravio“, zaključila je nakon večere Nataša.

Foto: RTL

Marko je Mahirovu večeru ocijenio s devet, a Petar, Lukrecia i Nataša s osam bodova. Za atmosferu Mahir je od Nataše, Lukrecije i Petra dobio po devet bodova, a od Marka maksimalnih deset i tako ukupno osvojio 70 bodova.

„Mislim da je večera ispala fantastično, gosti su mi super, baš su simpatični i svatko ima neku svoju vibru“, zaključio je domaćin kad su gosti otišli, prije nego što se bacio na pranje posuđa.

A kako će sutra proći večera kod Nataše - ne propustite na RTL-u sutra od 17.50! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.