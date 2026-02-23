FREEMAIL
KRALJICA GRUNGEA /

Smatrana je najomraženijom ženom devedesetih. Kako izgleda život Courtney Love danas?

Foto: TopFoto.co.uk/Topfoto/Profimedia
Courtney Love stupila je na scenu krajem osamdesetih, no svijet je osvojila kao osnivačica, gitaristica i pjevačica alternativnog grunge benda Hole.
Malo je ličnosti u svijetu glazbe koje izazivaju tako podijeljene reakcije kao Courtney Love (61). Glavna članica benda Hole, glumica nominirana za Zlatni globus, udovica Kurta Cobaina i vječita buntovnica, desetljećima je bila sinonim za kaos, kontroverze i grunge. No, nakon turbulentne karijere koja je definirala jednu eru, danas, u svojim šezdesetima, živi neočekivano mirnim životom u Londonu, pripremajući se ispričati javnosti svoju priču pod vlastitim uvjetima.

23.2.2026.
18:49
Hot.hr
AKM Images/Backgrid USA/Profimedia
Courtney LoveGrungeHoleKurt CobainDroga
