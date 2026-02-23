Vojska stigla u Vjesnik, otkriveno i što se događa na 15. katu: 'Uskoro kreće prva faza'

U kompleksu Vjesnika počeli su pripremni radovi kako bi se krenulo s uklanjanjem nebodera, potvrdio je u ponedjeljak državni tajnik Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Tonči Glavinić, te najavio da će se radovi odvijati u fazama.

U kompleks Vjesnika stigli su bageri i pripadnici Hrvatske vojske koji u najkraćem roku mogu izuzeti sav namještaj Hrvatskog sabora koji je tamo bio skladišten.

Jutros je u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine održan koordinacijski sastanak na kojem su, uz izvođača i stručni nadzor, bili i predstavnici Grada Zagreba. Razgovaralo se o odvozu građevinskog otpada u trenutku kada se krene s postupkom uklanjanja, ali i o regulaciji prometa s obzirom na stanje gradilišta, rekao je Glavinić.

Istražne radnje na 15. katu

"U ovom trenutku u neboderu na 15. katu provode se istražne radnje, odnosno uzimaju uzorci betona i armature. Postavljeno je isto tako, iz sigurnosnih razloga, na toj etaži i 12 podupirača. Rezultate ispitivanja ćemo, vjerujem, dobiti kroz sljedeća dva, tri dana", kazao je. Dodao je kako su obišli lokacije sa stručnjacima za nadzor, izvođačem i revidentom te se uskoro očekuje postavljanje gradilišne ograde i dovoz gradilišnih kontejnera.

Ugovorom je dogovoreno da se projekt može izgraditi u više faza, a koliko će ih biti, odlučit će izvođač. Glavinić ističe da svaka faza projekata mora proći kontrolu, kada su u pitanju mehanička otpornost, stabilnost tla i okolne građevine u neposrednoj blizini Vjesnika.

Podsjetio je da je predmet postupka javne nabave bio zapadni aneks nebodera koji ide u uklanjanje, no vjerojatno će se raditi i o nekoliko dodatnih aneksa za koje izvođač smatra da ih je potrebno ukloniti da bi se moglo pristupiti rušenju nebodera. Sve to, rekao je, mora na kraju odobriti revident i stručni nadzor.

Glavinić je istaknuo da će metodu uklanjanja odrediti projektant. Očekuje da će se vrlo skoro dobiti projekt za prvu fazu, a onda će se razgovarati i o metodi uklanjanja. "Da bi razgovarali o tome, moramo dobiti rezultate istraživanja koji se trenutačno provode na 15. katu, a tiču se uzoraka betona i armature", istaknuo je državni tajnik.

Upitan koliko će ljudi biti angažirano na gradilištu odgovorio je da je tamo u ovom trenutku 10 do 15 radnika, a njihov ukupan broj ovisit će o daljnjim fazama. Također, izvođač će procijeniti hoće li im trebati pomoć vanjskih tvrtki.

Bačić o pripremama

Početak pripremnih radova komentirao je na Korčuli i ministar Branko Bačić. Rekao je kako je u subotu obišao kompleks kada su stigli i prvi strojevi. Sada se, istaknuo je, odvozi namještaj Hrvatskog sabora koji je privremeno bio smješten u Vjesniku. Podsjetio je kako se prošli tjedan potpisao ugovor s tvrtkom Eurco.

"Taj ugovor podrazumijeva da ćemo u roku od 30 dana omogućiti puštanje u promet podvožnjaka u Slavonskoj aveniji, a u ukupnom roku od 90 dana Vjesnik bi trebao biti uklonjen. Rekao sam i tada da je to zahtjevan rok, ali izvođač je sam predložio takve rokove. Način uklanjanja bit će definiran projektom koji se sada radi", rekao je Bačić.

Neizvršavanje ugovora znači i značajne financijske penale, pa se ministar nada da će Eurco u roku ukloniti Vjesnik.