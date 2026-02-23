Modni fijasko na BAFTA-i: Ovih 10 dama modni kritičari nisu štedjeli

U londonskom Royal Festival Hallu sinoć je održana 79. dodjela prestižnih filmskih nagrada BAFTA, jedno od najvažnijih događanja uoči Oscara. Večer je prvi put vodio škotski glumac Alan Cumming, a uz očekivane pobjednike i glamurozne toalete, crveni tepih donio je i modne promašaje.

I dok su neke zvijezde briljirale, ovih deset dama našlo se na meti modnih kritičara koji ih, prema pisanju stranih medija, blago rečeno, nisu štedjeli.

Kirsten Dunst iznenadila je odabirom koji je mnoge podsjetio na “majku mladenke” iz kasnih osamdesetih. Sako s golemim ružičastim naboranim rukavima dominirao je njezinim izdanjem i to ne u pozitivnom smislu.

Modna dizajnerica Pegah Pourmand kao da je zamijenila BAFTA-u s premijerom filma o Barbie. U jarko ružičastoj satenskoj suknji i prozirnom topu koji je jedva prekrivao najnužnije, njezin je styling izazvao podijeljene reakcije.

Zvijezda serije Adolescence, Erin Doherty, odlučila se za neobičnu tamnoplavu haljinu s toliko voluminoznom plisiranom suknjom da su se mnogi zapitali kako je uopće uspjela sjesti u dvorani.

Supermodel Leomie Anderson pojavila se u bijelim volanima i pernatim rukavicama, izgledajući više poput egzotične ptice nego modne ikone. Redateljica Chloé Zhao odabrala je zlatni model koji je, prema komentarima, bio previše jednostavan i bez imalo uzbuđenja za ovako glamuroznu večer.

Glumica Maya Rudolph kombinirala je crni džemper s bijelom asimetričnom suknjom, a mnogi su primijetili da je izgledala kao da je zalutala s fakultetske knjižnice na crveni tepih. Ni Posy Sterling nije oduševila, njezina haljina i frizura ostavljale su dojam kao da ju je zatekla snažna londonska kiša neposredno prije dolaska.

Glumica Jaime Winstone odabrala je upečatljivu crvenu haljinu, no dojam su, prema mišljenju kritičara, pokvarile glomazne i nespretne cipele koje su “progutale” cijeli styling. Reperica Audrey Nuna pak je, čini se, zamijenila dodjelu nagrada s maskenbalom, pojavivši se u kombinaciji koja je više podsjećala na kostimiranu zabavu nego na prestižnu filmsku večer.

U našoj galeriji pogledajte svih deset izdanja koja su izazvala najviše komentara i procijenite sami, jesu li kritičari bili prestrogi ili je modni fijasko ipak bio neizbježan?