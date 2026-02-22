Modna ikona 90-ih i žena najpoželjnijeg muškarca na svijetu: Pogledajte zašto je bila kraljica stila

Čak i dvadeset i pet godina nakon njezine tragične smrti, Carolyn Bessette-Kennedy ostaje nepresušna inspiracija i sinonim za stil koji ne poznaje vrijeme. Supruga Johna F. Kennedyja Jr.-a, čovjeka kojeg su mediji tada smatrali najpoželjnijim neženjom na svijetu, bila je puno više od lijepog lica u njujorškom visokom društvu. Publicistica modne kuće Calvin Klein bila je arhitektica vlastitog izgleda, žena čiji je minimalistički pristup modi postavio temelje trenda koji danas poznajemo kao "tihi luksuz". Njezin stil, satkan od jednostavnosti, savršenih krojeva i suzdržane palete boja, relevantniji je no ikad, a njezine modne kombinacije i danas se proučavaju s jednakim divljenjem.

Filozofija stila: Manje je uvijek više

Dok su devedesetima dominirali logotipi i prenaglašeni trendovi, Carolyn Bessette-Kennedy gradila je potpuno drugačiju modnu priču. Njezina garderoba bila je esencija minimalizma, temeljena na malom broju pomno odabranih, visokokvalitetnih komada. Procjenjuje se da se njezin ormar sastojao od svega četrdesetak ključnih odjevnih predmeta, što svjedoči o filozofiji kvalitete nad kvantitetom.

Njezina paleta boja bila je strogo definirana: crna, bijela, bež, siva i tamnoplava činile su okosnicu svake kombinacije. Odbijala je upadljive uzorke, s iznimkom povremenog leopard kaputa koji je nosila s nevjerojatnom lakoćom, te jednog čuvenog crvenog Prada kaputa. Nije imala stilista i sama je birala odjeću, često namjerno ponavljajući iste komade kako bi "dosadila" paparazzima.

Vjenčanica koja je promijenila sve

Za svoje tajno vjenčanje 1996. godine odabrala je jednostavnu slip haljinu od svilenog krepa boje bisera, koju je dizajnirao tada malo poznati Narciso Rodriguez. Ta haljina, majstorski rezana i lišena bilo kakvih ukrasa, bila je radikalan odmak od raskošnih vjenčanica toga doba i redefinirala je mladenčku modu za generacije koje dolaze. Postala je manifest modernog minimalizma.

Uniforma za ulice New Yorka

Njezin svakodnevni stil bio je jednako impresivan. Često je viđana u trapericama blago trapez kroja (model Levi's 517 bio joj je omiljen), uskoj crnoj dolčeviti i savršeno krojenom kaputu, najčešće s potpisom Prade. Jedan od njezinih prvih javnih izgleda kao gospođe Kennedy, onaj s bež pencil suknjom, crnim puloverom i visokim smeđim čizmama, i danas se smatra arhetipom savršenog jesenskog stila.

Iza njezine prividne jednostavnosti stajala je velika promišljenost i odanost određenim komadima i dizajnerima. Uz Calvina Kleina, za kojeg je radila, obožavala je avangardne dizajnere poput Yohjija Yamamota i Ann Demeulemeester, dok je za kapute i torbe bila vjerna Pradi. Njezina pravokutna Prada torba postala je toliko ikonična da ju je brend godinama kasnije ponovno izdao pod imenom "The Carolyn".

Od modnih dodataka, gotovo nikad se nije odvajala od uskih ovalnih sunčanih naočala i jednostavnog rajfa za kosu s uzorkom kornjačevine. Nakit je nosila rijetko; uglavnom samo vjenčani prsten i povremeno klasični Cartier Tank sat. Cipele su bile potpisane Manolom Blahnikom, koji je jedan model svojih slavnih salonki nazvao upravo po njoj.