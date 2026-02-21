Minice i duboki dekoltei dominirali crvenim tepihom 76. Berlinalea: Pogledajte tko je sve došao

Crveni tepih 76. izdanja Berlinalea još je jednom pokazao zašto ovaj festival slovi kao jedno od najvažnijih filmskih događanja u Europi. Ispred bljeskova fotoaparata prošetale su brojne svjetske zvijezde, redatelji i producenti, a glamurozne haljine, elegantna odijela i odvažni modni odabiri obilježili su večer u Berlinu.

Uz dobitnike Zlatnog i Srebrnog medvjeda, pažnju su plijenili i članovi žirija te poznata glumačka imena koja su premijerno predstavila svoje filmove. Na tepihu su se isprepleli visoka moda, filmska umjetnost i snažne poruke, što je ovogodišnje izdanje festivala učinilo posebno upečatljivim. U galeriji donosimo najbolje trenutke i najzapaženije modne kombinacije s crvenog tepiha.