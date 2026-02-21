Transparenti i zastave u centru Zagreba: 'Danas Ukrajina, sutra Europa'

Povodom četvrte godišnjice početka ruske agresije na Ukrajinu, na Europskom trgu u Zagrebu održan je skup podrške ukrajinskom narodu. Događaj su organizirali Grad Zagreb, Veleposlanstvo Ukrajine u Republici Hrvatskoj i Ukrajinska zajednica Grada Zagreba, a okupio je brojne građane u znak solidarnosti s Ukrajinom, piše Grad Zagreb.

Ukrajinski veleposlanik Vasilij Kirilič, koji je svoju zemlju nazvao "vratima Europe", na Europskom trgu u Zagrebu je upozorio da će ruski "diktator" Vladimir Putin uništiti Europu, ako padnu Ukrajinci.

"Ako izdržimo, to znači da će Europa i dalje napredovati. Da će i dalje cvasti. Ukrajinci ne brane samo moju domovinu, Ukrajinci brane europske vrijednosti, Europu", poručio je Kirilič, čije je veleposlanstvo u suradnji s Gradom Zagrebom organiziralo skup podrške "Hrvatska za Ukrajinu".

Na Europskom trgu se okupilo 100-tinjak osoba s ukrajinskim zastavama i transparentima poput "Danas Ukrajina, sutra Europa" ili "Rusija je teroristička država". Među sudionicima bio je i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je podsjetio da se Zagreb već petu godinu zaredom okuplja u središtu grada kako bi iskazao podršku Ukrajini.

"Svake godine nadamo se da će ovo biti posljednje okupljanje ovim povodom, no nažalost okolnosti nas demantiraju", poručio je gradonačelnik.

Tomašević je zahvalio Ukrajinkama i Ukrajincima na njihovom doprinosu razvoju Zagreba kroz povijest, ali i svima koji danas žive i rade u hrvatskoj metropoli. Posebno je istaknuo zahvalnost Zagrepčankama i Zagrepčanima na solidarnosti i kontinuiranoj podršci ukrajinskom narodu. Podsjetio je i da su Zagreb i Kijev prije dvije godine uspostavili status gradova prijatelja, naglasivši kako je Kijev i dalje suočen s napadima i iznimno teškim životnim okolnostima. "Zagreb je uz Kijev, a Ukrajini želim što prije mir, pobjedu i članstvo u Europskoj uniji", zaključio je gradonačelnik.

Medved: 'Nastavit ćemo pružati iskrenu, solidarnu i odgovornu potporu'

Potpredsjednik Vlade Tomo Medved poručio je u Zagrebu, na skupu podrške Ukrajini, da Hrvatska ostaje uz ukrajinski narod te da će nastaviti pružati "iskrenu, solidarnu i odgovornu potporu".

Medved je na društvenoj mreži X naveo kako je na skupu sudjelovao kao izaslanik predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, istaknuvši da Hrvatska duboko razumije kroz što Ukrajina prolazi. Podsjetio je da Hrvatska ima vlastito iskustvo obrane domovine, identiteta i prava na slobodu iz vremena Domovinskog rata, zbog čega, kako je poručio, posebno suosjeća s ukrajinskim narodom.

Naglasio je da će Hrvatska i dalje dijeliti svoja znanja i iskustva, osobito u području rehabilitacije i reintegracije ratnih veterana. Također je potvrdio da hrvatske zdravstvene ustanove nastavljaju pružati liječenje ranjenim ukrajinskim braniteljima, a uskoro se očekuje dolazak nove skupine na liječenje.

Prema njegovim riječima, upravo iskustvo Domovinskog rata predstavlja temelj za razumijevanje izazova s kojima se Ukrajina suočava te za nastavak konkretne pomoći u ublažavanju ratnih posljedica.

Na današnjem skupu potpore 🇺🇦 u Zagrebu kao izaslanik predsjednika @VladaRH @AndrejPlenkovic poslao sam snažnu poruku podrške Ukrajini: Hrvatska stoji uz vas – iskreno, solidarno i odgovorno!

Suosjećamo s ukrajinskim narodom jer znamo što znači braniti domovinu, identitet i… pic.twitter.com/MQiU5l5NEx — Tomo Medved (@tomo_medved) February 21, 2026

Uvoz ruske nafte

Davor Ivo Stier, hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu, skupu se obratio u ime predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, upozorivši da primjećuje da se u posljednje vrijeme sve češće izbjegava koristiti izraz "agresija" te da se umjesto nje koriste izrazi poput "ukrajinsko-ruskog rata" ili "rata u Ukrajini", koje je nazvao eufemizmima.

"A mi dobro znamo koliko je opasno kada se želi relativizirati agresija... Neki će reći da su to samo riječi, ali iza tih riječi stoji politička motivacija, stoji politika koja ne želi mir, nego koja želi izjednačiti krivnju, relativizirati agresiju", kazao je Stier, zastupnik iz redova pučana.

Dodao je da "mi želimo mir", ali mir koji će trajati, a ne onaj koji će nagraditi agresora i dodatno kazniti žrtvu kako to ne bi bio poticaj na nove agresije, dodajući da se do mira neće doći ako će se na muci ukrajinskog naroda "profitirati trgovanjem ruske nafte".

Grlić Radman: 'I Hrvatska je bila žrtva agresije'

Hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman je kazao da je hrvatski narod subotnjim skupom pokazao potporu ukrajinskom narodu, koji je prije "35 godina prepoznao i Hrvatsku koja je branila slobodu, koja je bila žrtva agresije".

Istaknuo je da je Hrvatska od samog početka ruske invazija pružala sveobuhvatnu pomoć Ukrajini te da će i ubuduće biti uz nju.

"Moramo se zamisliti, mi kao ljudi, čovječanstvo, koji su to viši ciljevi da se ubija jedan narod, da se prelaze njegove granice. Jesu li ti ciljevi plemeniti? Ti ciljevi niti mogu biti viši niti mogu biti plemeniti, ti ciljevi su zločinački", poručio je Grlić Radman. Dodao je da nije moguć život u svjetskom poretku bez međusobnog uvažavanja i bez poštivanja tuđih granica, teritorija i država.