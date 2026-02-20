Ništa od 90 milijardi eura za Ukrajinu? Mađari šokirali Europu: 'Blokirat ćemo ratni zajam'

Mađarska će blokirati paket zajmova Europske unije za Ukrajinu od 90 milijardi eura dok se ne obnovi isporuka sirove nafte naftovodom Družba, rekao je u petak ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto.

Ministarstvo je citiralo Szijjarta koji je rekao da Ukrajina ucjenjuje Mađarsku zaustavljanjem tranzita nafte u koordinaciji s Bruxellesom i mađarskom oporbom kako bi stvorila poremećaje u opskrbi i podigla cijene goriva na 1000 forinti (2,6 eura) po litri prije izbora.

"Nećemo popustiti ovoj ucjeni, nećemo plaćati Ukrajincima za rat, nećemo dopustiti da se novac mađarskog naroda šalje u Ukrajinu i nećemo dopustiti da rastu cijene goriva u Mađarskoj", rekao je.

Blokada zajma Ukrajini

Dodao je da blokiranjem opskrbe naftom Ukrajina krši sporazum o pridruživanju s Europskom unijom.

"Stoga smo odlučili blokirati ratni zajam Ukrajini od 90 milijardi eura dok Ukrajina ne nastavi opskrbu naftom putem naftovoda Družba. Dok se ne nastavi isporuka nafte Mađarskoj, Ukrajina neće imati pristup ratnom zajmu od 90 milijardi eura“, rekao je.

