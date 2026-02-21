Snijeg nije spriječio dame da prošetaju Korzom: Posebnu pažnju ukrala dama u zelenom

Subotnje prijepodne u Varaždinu osvanulo je u pravoj zimskoj idili. Nakon što je dan ranije grad zabijelio obilni snijeg i prekrio ga debelim bijelim plaštom, jutro je donijelo mirniju atmosferu i razgledničke prizore. Snježne oborine tijekom noći su se smirile, a vrijedne komunalne službe već su dobrim dijelom očistile ulice, ostavljajući uz rubove tek visoke nanose snijega kao podsjetnik na jučerašnji “bijeli zastoj”.

Unatoč niskim temperaturama, subotnja špica ponovno je oživjela gradsko središte. Varaždinke i Varaždinci svih generacija izašli su u šetnju, na kavu ili jednostavno u upijanje svježeg zraka. Korzom su dominirale tople pernate jakne, vunene kape i veliki šalovi, a slojevito odijevanje bilo je glavno modno pravilo dana.

U moru lijepih Varaždinki posebno se istaknula dama u upečatljivom zelenom kaputu koji je unio dašak svježine u zimsku paletu boja. Odvažan komad kombinirala je s crnim hlačama i elegantnim crnim čizmama, dok su rukavice i torba u istoj boji zaokružile skladnu i promišljenu modnu priču. Njezin outfit bio je dokaz da i zimski styling može biti efektan, ženstven i zamijećen.

Galeriju iz Varaždina donosi varazdinski.net.hr