Usred sivila zablistala u vatreno crvenom kaputu: Poznata brineta oživjela riječko Korzo

U Rijeci i okolici u petak su se ‘izmiješali’ kiša i susnježica, a na pojedinim lokacijama su se probile i sunčeve zrake.

Riječanke i Riječani odavno su navikli na hirovite vremenske uvjete pa slojevitu odjeću, praktične modne dodatke i obuću “za sve prilike” vješto spajaju s izraženim osjećajem za stil, zbog čega Korzo često nalikuje modnoj pisti.

Tako je bilo i u petak, kada su šetači preplavili Korzo, uživajući u činjenici da je posljednji dan radnog tjedna.

Posebnu pažnju na Korzu mamila je elegantna brineta - poznata influencerica Slađana Ostić, koja je prije desetak dana objavila sretnu vijest da je trudna. Svojim modnim odabirom ponovno je pokazala besprijekoran osjećaj za stil: upečatljivi crveni kaput, crne gležnjače i trendi sunčane naočale pretvorili su njezinu šetnju u pravu malu modnu izjavu.

A koga smo sve sreli na najljepšoj gradskoj šetnici, pogledajte u fotogaleriji fotoreportera Riportala Hrvoja Skočića — cijelu galeriju možete pogledati na Riportalu.