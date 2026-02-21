Pogledajte poruke s velikog prosvjeda, stigao i Miro Bulj - zagrlio se s 'Crokokom'...

Nekoliko tisuća prosvjednika okupilo se u subotu prijepodneva u središtu Zagreba kako bi izrazili svoje protivljenje izgradnji megafarme pilića u blizini Siska.

Na transparentima su ispisali svoje poruke: 'Branitelji su branili, a vi danas prodajete Hrvatsku'; 'Želim piliće od svoje bake – marš iz moje avlije!!!'; 'Profit vam je bitan, nama je život svet, ne dopuštamo da nam uništite život, Sisak kaže ne'; 'Prljavim novcem ne prljajte našu zemlju'; 'Nitko ne želi živjeti u smradu i zagađenju'; 'Mega klaonica, mega mučenje, mega eksploatacija, mega zagađenje', 'Nevjerojatnih 500 milijuna litara pitke vode godišnje'; 'Nećemo piliće i ukrajinsko smeće. Ne damo Bibinje, ne damo ni Plitvice'; 'Šopanje smjesama i kemikalijama, ne industriji patnje: domaće pile, zdrave kile.'; 'Iscrpljeni i bolesni u klaonicu'; 'Chicken Titanic'.

Prosvjed su organizirali Zelena akcija, Prijatelji životinja te građanska inicijativa 'Siščani ne žele biti Smetlišćani' i 'Sunjani ne žele biti smuljani'.

Među prosvjednicima je bio i sinjski gradonačelnik Miro Bulj koji se u jednom trenutku zagrlio s gospođom odjevenom u pile na kojoj ej pisalo "Croka".

Inače, prosvjed je usmjeren protiv izgradnje velikog peradarskog pogona vrijednog 608 milijuna eura, koji provodi Premium Chicken Company, u vlasništvu hrvatskog društva Renaissance Capital d.o.o.

Najvažniji zahvat unutar investicije je klaonica u Sisku, koja bi trebala imati kapacitet klanja od oko 84 milijuna pilića na godinu. U galeriji pogledajte poruke koje su prosvjednici ispisali.